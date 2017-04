Bueu se apunta al teatro

Bueu promueve desde el sábado un nuevo programa cultural con el que pretende ofrecer una función teatral con compañías profesionales cada mes. Los encargados de subir el telón serán Fulano, Mengano e Citano, que presentarán "O que hai que ver". La intención municipal es contar con una "programación estable e planificada" que incluya una representación teatral cada mes. La excepción serán los meses centrales del verano, donde ya existe una abundante oferta de ocio y cultura.

El programa fue presentado hoy por el alcalde de Bueu, Félix Juncal, y el animador sociocultural, Xabier Framil. A estas alturas ya están cerradas casi todas las funciones para este año 2017: ContraProducións presenta el 13 de mayo "As do peixe"; una obra centrada en la conserva y escrita por Cándido Pazó; el 24 de junio Expresión Producións trae "Que é o que pensas?"; y el 23 de septiembre será el turno de Lautana de Teatro y "O esperpéntico caso do obreiro do futuro", un texto que combina comedia y crítica político-social. "Quedan por pechar aínda as función correspondentes aos meses de outubro e novembro", admiten desde el consistorio.

Las representaciones serán en el Centro Social do Mar, a partir de las 21.00 horas y con una entrada de 3 euros. "Entendemos que é un prezo popular e asequible. Unha das ideas polas que queremos apostar e a cultura profesionalizada e facerlle ver ao público que hai xente que ten na cultura o seu modo de vida", explicaba Félix Juncal. La financiación del programa la asume principalmente el Concello de Bueu, aunque con una ayuda de la Diputación de Pontevedra a través de la red Pontegal.

La apuesta por el teatro profesional no implica que se deje de lado el teatro aficionado, apuntan desde el Concello. De hecho, el viernes 21 de abril Avelaíña Teatro estará en el Centro Social do Mar para representar "A Lola", un texto centrado en la memoria histórica y que forma parte de los actos con los que la Asociación Amigos de Johán Carballeira celebra el 80 aniversario del fusilamiento del antiguo alcalde de la localidad.