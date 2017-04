Alevines del séptimo arte

"Cine en curso es un programa de pedagogía del cine con dos objetivos prioritarios: formar espectadores sensibles, activos y autónomos, con interés y capacidad de disfrutar de manifestaciones culturales y cinematográficas diversas, y desarrollar las potencias de la creación cinematográfica en la escuela".

"Queremos saber cómo es vuestro oficio", comunica a las rederas de Cangas uno de los alumnos que forma parte del equipo de grabación, mientras una compañera dirige el micro hacia sus interlocutoras y otros observan los primeros resultados en la pantalla de la cámara que dirige el cineasta Ángel Santos. Son alumnos y alumnas de 5º y 6º cursos del colegio A Rúa que participan en el programa didáctico "Cinema en curso", una iniciativa que "pretende propiciar o descubrimento por parte dos máis novos do cine entendido como arte, creación e cultura", apuntan sus promotores, y que encara la recta final de esta edición con el rodaje del documental, de unos 12 minutos de duración, que luego se proyectará en clase y en otros foros.



"Foron eles os que escolleron o oficio das redeiras porque forma parte da vida de Cangas e segue a ser descoñecido", apunta Manuel Martínez Santiago, tutor del curso y que se ocupa directamente de esta actividad junto con otros profesores y el equipo directivo del centro, que suma cuatro años en este proyecto. En los tres anteriores realizaron un documental sobre la conservera de Massó y otro sobre la emigración, así como una película de ficción, regresando ahora al género documental. "Hoxe están coas redeiras tradicionais e tamén coa elaboración industrial das redes, na fábrica de Marina Hispánica; nos próximos días falarán tamén cos mariñeiros, que son os usuarios das redes, para completar os tres días de rodaxe", añade el tutor.



Los estudiantes que participan en "Cinema en curso" participan activamente en todos los procesos, desde el guión al montaje, "que sempre se desenvolven de forma colectiva". Durante el rodaje, los cargos se reparten de forma rotativa, de modo que todos participan en las distintas tareas de una producción cinematográfica, como la dirección, ayudantía, sonido, cámara, montaje y postproducción... Incluso toman fotografías de todo el proceso para elaborar el "making of" (así se hizo) que testimonia su trabajo. "Deste xeito non só se lles ensina como facer cine, senón que tamén se lles aprende a traballar en equipo, a tomar decisións e responsabilidades ou a xerar consensos, matizan desde el Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI), que coordina en Galicia este proyecto pionero.