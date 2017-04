Pazos va mañana a Vigo con las firmas por las mejoras sanitarias y Chaves le da largas

El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, encabezará la comitiva que mañana se desplazará en barco hasta Vigo para entregar en el edificio de la Xunta las 5.150 firmas recogidas por la plataforma SOS Sanidade Pública en favor de mejoras sanitarias en el municipio. Las rúbricas tienen como destinatario al conselleiro Jesús Vázquez Almuíña, que aún no ha puesto fecha para recibir al regidor cangués, a pesar de sus reiteradas solicitudes, y Pazos tampoco podrá reunirse mañana con el delegado de la Xunta en Vigo, Ignacio López Chaves, que ya ha anunciado que tiene la agenda ocupada y que lo atenderá "en canto as súas ocupacións llo permitan" en una reunión a la que también acudirían "responsables da área sanitaria" del departamento autonómico. Pazos pide que, si no es Vázquez Almuíña, lo atienda el presidente, Alberto Núñez Feijóo.