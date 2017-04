El PP acusa al gobierno de no querer firmar el convenio de viviendas vacías

El grupo municipal del Partido Popular puso al descubierto que el Concello de Cangas no se había adherido al convenio del Instituto Galego da Vivenda e Solo-Fegamp sobre viviendas vacías. El concejal del PP Rafael Soliño mostró que lo que decía el gobierno local que estaba firmado era el acuerdo de la junta de gobierno, pero no el convenio, que estaba en la mesa de la secretaria municipal sin firmar, como se podía comprobar. De hecho, Rafael Soliño manifestó que la documentación que presentaba se la había pedido a la secretaria del Concello de Cangas.



También manifestó que en los últimos quince días pregunto a la Xunta de Galicia para asegurarse de si estaba firmado o no el citado convenio. Afirma que la respuesta que recibió siempre fue que Cangas no había firmado. Rafael Soliño intentó explicar la situación en el último pleno municipal. Dijo que lo que había realizado el gobierno el 2 de julio de 2016 fue aprobar en junta de gobierno la adhesión, pero que la certificación de la junta de gobierno estaba sin remitir a la Xunta. Aseguró que el citado documento jamás salió del Concello, como se puede comprobar en el registro municipal. Soliño preguntó al alcalde dónde estaba su firma en el convenio y dónde estaba el sello del Concello de Cangas. Soliño recordó al concejal de Servicios Sociales, Tomás Hermelo (Asemblea pola Unidade) que hace unos meses se perdió por su culpa una subvención de 147.000 euros para el aula de estimulación.



El concejal popular presentó en la citada sesión plenaria una moción para que Cangas se adhiriera al convenio del IGVS-Fegamp. Fue rechazada por el gobierno local, cuyos concejales insistían en que la moción era innecesaria porque Cangas ya estaba adherida al citado convenio. Soliño insistió en que sin tramitar el acuerdo de la junta de gobierno nada estaba hecho. Tendrá que ser la secretaria municipal la que aclare la situación actual de una documentación que le fue requerida por el PP y que después este grupo presentó al pleno.



El convenio busca favorecer el acceso a la vivienda el régimen de alquiler, de bajo coste, para colectivos sociales especialmente desfavorecidos, vulnerables, en situación de exclusión social, mujeres víctimas de violencia de género, personas mayores y personas jóvenes que pretendan acceder a viviendas por primera vez. A día de hoy hay 32 concellos adheridos y en la relación de la Xunta Cangas no aparece.