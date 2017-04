Pintor y "Eu.Experimento" abren hoy el Ciclo de Teatro Afeccionado

El pregón de Xosé Vázquez Pintor y la representación teatral a cargo de "Eu.Experimento" abren hoy, a las 20.15 horas, el octavo Ciclo de Teatro Afeccionado do Morrazo, Citeamor, que se celebrará todos los martes, con representaciones teatrales, en el Auditorio de Cangas, hasta el 6 de junio.



La cita con el Citeamor es todo un clásico en la programación teatral en la comarca. Coordinado por Xoán Carlos Riobó, el Ciclo está organizado por las asociaciones culturales de A Cepa y Entre Bambalinas, con la colaboración de los concellos.Este año participan 13 grupos de teatro: 7 de adultos, 5 de adolescentes y el de DOA Saúde Mental. De estos 11 son de O Morrazo y dos son grupos invitados que abrirán y cerrarán el ciclo, como el caso de hoy de "Eu.Experimento" y de "Avelaiña Teatro", que lo cierra en junio. "Eu.Experimento", grupo que nació en el Instituto Camões de Vigo, pone en escena " Processo Bocage", bajo la dirección de Vanesa Sotelo, y de autoría colectiva a partir de textos de Bocage.



El día 11 (20.30 horas) actúa "Mar Aberto Teatro" con la obra "O velatorio", bajo la dirección de Zé Paredes.



El día 18 actúa "Petanaporta" con la obra "Ai Carmela!", dirigida por Diego Rey Núñez. El martes 25 hay dos representaciones. A las 20.00 le toca salir a escena al grupo de teatro del colegio Eduardo Pondal, con "Adolescentes", de Alfredo Mantovani con dirección de Ángel Currás. A las 21.00 actúa Obradoiro de Teatro María Soliño con "O principiño", bajo la dirección de Xoán Carlos Riobó.



El 2 de mayo actúan "Comediantes anónimos" del IES Johan Carballeira con "Viva o teatro!" y Teatro A Réplika del IES Rodeira con "Pros e contras". El 9 de mayo salen al escenario el grupo del IES As Barxas con "A cabeza do dragón" y DOA con "Misión imposible". El martes 16 lo hacen "As Barbitúricas" con "Parella impar" y el 23 de mayo "Os deslinguados" con la obra "Carmiña a vermella no camiño de Santiago". El día 30 salen a escena las Mulleres de Moaña para representar "Soños de cabaré" y el 6 de junio cierra el ciclo "Avelaíña tearo" con la obra "A ópera da a patacón".