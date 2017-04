Un pesquero de Bueu localiza en Ons el cadáver de una mujer desaparecida en Noalla

El barco pesquero, el "Hermanos Reiriz", que se dedica al pulpo en Bueu,localizó poco después del mediodía de ayer el cuerpo sin vida de la mujer de 44 años desaparecida desde el pasado domingo de su domicilio en la parroquia de Noalla, Sanxenxo. Los dos marineros de esta embarcación, el patrón José Manuel Reiríz Otero y su hermano Juan, estaban trabajando con unas nasas cuando observaron un cadáver flotando cerca del islote de Onza, en el archipiélago de Ons.



De inmediato, tal y como señala el patrón, dieron aviso a una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil que se hizo cargo del cadáver y lo trasladó a Bueu, al pertenecer el archipiélago al partido judicial de Marín, en donde fue identificada como la mujer desaparecida en Sanxenxo.



Se confirmaban así los peores augurios después de que esta persona desapareciese de su vivienda de Noalla a primera hora del domingo. Según explicaron distintas fuentes, su marido presentó denuncia ante el puesto de la Guardia Civil de Sanxenxo en la tarde del domingo, después de una búsqueda infructuosa que tan solo había dado como resultado la localización del coche de la mujer en las inmediaciones de Punta Faxilda, una zona de acantilados próxima a la playa de A Lanzada a última hora de la tarde del domingo. El automóvil tenía las llaves puestas y estaba abierto.



El marido explicó que la mujer había salido de la vivienda muy temprano de madrugada y que no tenía noticias de ella desde entonces. Ante la aparición del vehículo en esta zona de cantiles, desde un primer momento se barajó la hipótesis de que la mujer pudiera haberse precipitado al mar. No obstante, y dado que ya se hacía de noche, la búsqueda en el litoral no se pudo retomar hasta primera hora de la mañana de ayer. Entonces se desplegó un importante dispositivo para tratar de localizar a la mujer, que incluyó patrullas aéreas y marítimas de la Guardia Civil, efectivos de Salvamento Marítimo e incluso a los buzos de los GEAS. Un operativo que se cerró con la aparición del cadáver en las inmediaciones de Ons.