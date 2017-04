Mar retoma la ampliación de A Mosqueira ocho años después de paralizar el primer intento

La Consellería do Mar retoma la redacción de una solución que permita ampliar la capacidad de amarre del muelle de A Mosqueira, una medida demandada desde hace años por los bateeiros que sufren la falta de espacio. En estos momentos, técnicos de Portos de Galicia y de una empresa externa valoran opciones como construir una escollera a modo de rompeolas de 30 metros en línea recta para abrigar la cara externa de la dársena. Aunque la propuesta más realista según los técnicos pasará por acometer el complejo dragado bajo la lámina de agua del interior del muelle para construir en ese punto un pantalán estable con 60 metros de longitud.



Los lodos que rodean por el exterior este muelle, que llegan a alcanzar profundidades de hasta 12 metros y acumulan 50.000 metros cúbicos, dificultan las opciones. Obligaron a parar en 2009 un proyecto de ampliación adjudicado y cuyos trabajos se habían iniciado. Desde 2009 este problema ya obligo a la Xunta a descartar hasta siete alternativas distintas.



Ayer, en una reunión mantenida en el propio muelle la conselleira, Rosa Quintana, el presidente de Portos, José Juan Durán, el delegado de la Xunta, Ignacio López-Chaves y la alcaldesa, Leticia Santos, analizaron las alternativas con representantes del sector bateeiro y de la cofradía. Desde el ejecutivo gallego se pusieron un periodo de 6 meses para presentar un proyecto redactado y viable, descartando ya casi por completo cualquier ampliación hacia el exterior de la dársena actual.



Los ingenieros explicaron las alternativas planteadas tras suspender las obras en 2009 sobre un proyecto que estaba redactado desde el año 2004. La cantidad de fango acumulado, muy fluido, impidió todo proyecto de culminación del muelle en forma de "T". La primera consistía en acometer etapas sucesivas de relleno, pero éste se deformaba e imposibilitaba saber qué cantidad de material sería necesario.



La segunda alternativa, cuyos sondeos obligaron también a descartar, planteaba dragar solo el 50% de los lodos. La tercera implicaría dragar solo una franja perimetral de fango. La cuarta alternativa se basaba en levantar columnas de grava que penetrasen sobre el terreno creando una malla que sostuviese el firme. Pero también se las tragaba el fango. La quinta fue una alternativa novedosa mediante celdas de tablestacado, pero obligaba a un relleno lateral auxiliar para evitar que las celdas se viesen afectadas por el oleaje.



La sexta alternativa planteaba unos pilotes equidistantes, pero no se encontró en el mercado las características requeridas.



La última alternativa volvía a plantear un dragado total del fango, pero el movimiento generaría mucha dispersión, además de implicar estudios de caracterización de materiales para descartar la presencia de elementos contaminantes.



Finalmente, la solución que ganó fuerza y sobre la que se espera presentar un proyecto al sector en medio año pasa por la parte interna del abrigo, aunque ello implique una costosa retirada del fondo de piedra. "É unha actuación complexa, pero podería acadar estabilidade. Despois se estudaría se é preciso construir un pantalán flotante ou de outra índole", apunta Quintana.



Paralelamente se sondeará la construcción de un escollera con un tope de 30 metros de longitud, en línea recta, a modo de rompeolas, para evitar que las corrientes sigan dañando un muelle de A Mosqueira ya precario. Esto incluso podría permitir a los bateeiros amarrar sus balandros en la cara externa, ganando así entre 20 y 30 plazas de amarre.



Los técnicos estudiarán si esta estructura sería realmente útil y si generaría o no cambios en las corrientes que podrían dañar los bancos marisqueros. Esta escollera no se podría extender más allá de 30 metros, para evitar la zona más profunda de los lodos. Aún así, debería hacer frente a acumulaciones de lodos de hasta 6 metros de profundidad.