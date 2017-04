Los alcaldes mediarán entre trabajadores y empresa de la recogida de la basura

Los alcaldes de Mancomunidade de Municipios de O Morrazo mediarán en el conflicto laboral que mantienen los trabajadores con la empresa encargada del servicio de recogida de basura, Recolte. Fue el acuerdo al que llegaron ayer en la reunión que Félix Juncal (Bueu), Xosé Manuel Pazos (Cangas) y Leticia Santos (Moaña) mantuvieron en el Concello de Bueu con representantes de l comité de empresa.



En estos momentos, las conversaciones entre trabajadores y empresas están rotas y los alcaldes pretenden evitar que se deteriore el diálogo entre las partes, porque afectaría al servicio. Los trabajadores le hicieron llegar las razones por las que se interrumpieron las conversaciones cara al nuevo convenio empresarial. Los trabajadores consideran que en camiones con carga trasera debería ir un conductor y dos peones, no como ahora, que solo va un peón, lo que obliga a que una sola persona mueva el contenedor, porque el conductor tiene prohibido salir del camión. Según comentó el comité a los alcaldes, esta reivindicación no supone la contratación de más personal, porque se utilizaría el persona que ahora mismo está en planta.



También forma parte de las reivindicaciones una mejora salarial. El comité de empresa considera que es el momento de recuperar muchos de los derechos laborales perdidos. Otro de los asuntos que divide a los trabajadores y a la empresa es la duración del convenio. La empresa Recolte quiere que se firme por tres años, mientras que los trabajadores piden dos. Hay que señalar que en mayo de 2018 termina el contrato que la empresa Recolte tiene con la Mancomunidad de Municipios de O Morrazo, de ahí que sorprenda la exigencia de la empresa de que el convenio sea por un año más de la duración del contrato. Félix Juncal recuerda que la Mancomunidade tiene que también plantearse ese año el modelo que quiere de recogida de basura.



Nuevos contenedores



El alcalde y actualmente presidente de la Mancomunidade de Municipios de O Morrazo, Félix Juncal, asegura que ayer conocieron la versión de los trabajadores y que el viernes sabrán la opinión de la empresa Recolte, porque van a reunirse con sus representantes, no solo por este asunto, sino también para distribuir los 30 nuevos contenedores de envases en los lugares ya elegidos.



Juncal señala que, hasta el momento, la Mancomunidade permaneció al margen de las negociaciones entre empresa y trabajadores, como no podía ser de otra manera, pero que aceptó de buen grado el papel de mediación que le pidió el comité de empresa de Recolte.