La Xuntanza Cabalar pola Costa de Cangas congregó a 450 caballos

| La costa de Cangas recordó épocas pasadas. Volvían los jinetes a recorrer la costa, no traían mensajes ni acudían a ninguna acción bélica, simplemente cabalgaban para disfrutar. En esta nueva edición, la séptima, de la Xuntanza Cabalar por la Costa, que organizan los Cabaleiros de O Morrazo, participaron, nada más y nada menos, que 450 caballos, procedentes de distintos lugares de Galicia y Norte de Portugal. Comenta la organización que a la comida, que se servía en una carpa instalada en el muelle de Liméns, asistieron 390 personas. La organización entregó obsequios a la persona de mayor edad que participaba en la Xuntanza Cabalar, un hombre de 78 años, y también al de menos edad, una niña de cuatro años que sobre su caballo realizó sin inmutarse los alrededor de 25 kilómetros que tiene la ruta que serpentea por la costa de Cangas. Comenta la organización que no hubo que lamentar ningún incidente, que fue una jornada tranquila y que el buen tiempo ayudó a gozar de andar a caballo mientras se contemplaban idílicos paisajes. La ruta salió de Frendoal, en la playa de Liméns, y la Policía Local cuidó de que los coches no entorpecieran la marcha. En la carpa, como no cabía esperar otra cosa, hubo fiesta. Participó la charanga Follamig@s, de Aldán, y los gaiteiros Os Tombiños de Nerga y Os Demos do Buraco, de Vilariño.