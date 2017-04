Millán y Fervenza dicen que pagarán con su dinero la sentencia por desobediencia

La sentencia de la Audiencia de Pontevedra ha caído como un jarro de agua fría a los exalcaldes de Moaña, Xosé Manuel Millán (BNG) y José Fervenza (PP), ya que el fallo que ratifica la condena por desobediencia es firme y no se puede recurrir. La primera sentencia, del Juzgado de lo Penal 3 de Pontevedra, dictada en noviembre de 2016, les había condenado por el delito de desobediencia al entender que habían hecho caso omiso por lo menos a cinco requerimientos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) entre 2006 y 2014, para que el Concello abonara una deuda a la empresa Sanibrón, por 11,1 millones de las antiguas pesetas (66.000 euros actuales )que se arrastraba desde 1998 por un asfaltado.



Pese a que es firme, ambos aseguran que hablarán con sus respectivos abogados, aunque dicen que asumen que tendrán que cumplir con la sentencia que les condena a una pena, a cada uno, de seis meses de multa con una cuota diaria de 6 euros (1.080 euros). Sobre si asumirán este pago de su bolsillo, Millán,asegura que "no es una condena al BNG, si quieres al Concello, como administración en la persona que fue su alcalde", pero tampoco cree que lo deba asumir el Concello: "No pensé en absoluto esto, aunque no es acertada la responsabilidad" personal de los alcaldes en casos como éste, pero tampoco le quiero dar la mayor importancia.Fervenza tiene claro que el Concello no lo tiene que pagar.



El exalcalde y que sigue como portavoz del grupo municipal del PP en el Concello, José Fervenza, que tenía esperanzas de que el recurso fuera favorable, asegura que va a hablar con el abogado, pero ya adelanta que "habrá que cumplir con la sentencia. No queda más remedio que cumplirla salvo que el abogado tenga otra estrategia".



Fervenza se reitera en lo que ya había manifestado cuando salió la primera sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra y en la misma vista oral del juicio, de que durante su mandato (2011-2015) el Concello pagó la deuda con Sanibrón, pero al Juzgado de lo Social de Vigo tras recibir una comunicación de que todos los pagos a esta empresa estaban embargados por una deuda con sus trabajadores. Insiste en que se pagó pese a la dificultad económica del Concello y que hasta que él llegó, ningún otro alcalde anterior había abonado la deuda. Añade que la cantidad reclamada judicialmente se abonó cuando se pudo dada esa difícil situación económica del Concello.



Por su parte, José Manuel Millán , que fue alcalde entre 2003 y 2011,y que ahora es un afiliado más del BNG, retirado de la actividad política municipal,se ratifica en lo mismo que ya había manifestado cuando se dictó la primera sentencia, de que él tiene la conciencia tranquila sobre su labor en el trabajo municipal, consideraba una barbaridad los argumentos de la sentencia por el hecho de que la deuda con Sanibrón estaba reconocida, al menos en los presupuestos de 2011, aunque no podía saber lo que después hizo su sucesor Fervenza



El exalcalde señala que se va a interesar cómo tiene que cumplir la sentencia "y la cumpliré". Espera que sea la última vez que tenga que acudir a un juzgado por asuntos del Concello, y que ésta ha sido la única vez que acudió, en los 16 años como político municipal, a excepción de las ocasiones que acudió por las denuncias que Fervenza presentó contra él.



Los exalcaldes habían sido requeridos por el TSXG por lo menos en cinco ocasiones., aunque el Tribunal ya lo había hecho antes en los años 2000 y 2002, al alcalde de entonces. Millán fue requerido el 30 de mayo de 2006, el 1 de diciembre de 2006 y el 1 de marzo de 2011. En diciembre de 2006 ya remitió los hechos al Ministerio Fiscal por si por si fueran constitutivos de delito. Fervenza fue requerido el 3 de abril de 2013 y el 29 de noviembre de ese año. Dos meses más tarde, en enero de 2014 se le impuso una multa coercitiva de 500 euros.