Vázquez Pintor abre el martes Citeamor

El Ciclo de Teatro Afeccionado do Morrazo "Citeamor", que organizan las asociaciones culturales A Cepa y Entre Bambalinas, con la colaboración del Concello y Diputación, arranca este martes en el auditorio (20:15 horas)con el pregón a cargo de Xosé Vázquez Pintor, uno de los pioneros del teatro amador en Cangas. Ese día también será la primera de las 13 representaciones previstas, con Eu.Experimento, grupo que nace en el Instituto Camoões de Vigo, y que abre el ciclo como uno de los dos grupos invitados, junto a Avelaiña Teatro, que lo cierra, tal y como señala el coordinador del ciclo, Xoán Carlos Riobó.



Citeamor se desarrollará hasta el 6 de junio, con representaciones todos los martes en el auditorio. Participan 13 grupos, 7 de los cuales son de adultos, 5 de adolescentes (centros educativos Eduardo Pondal, IES Rodeira, María Soliño, Johan Carballeira y As Barxas) y el de DOA Saúde Mental. Once son grupos de O Morrazo. Serán más de un centenar de actores y actrices, con una programación de autores gallegos y de temática variada. Como novedad, habrá dos cursos de fomación: uno de hip hop impartido por Abraham Gil; y de interpretación, por Vanesa Sotelo,