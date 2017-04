Cangas y Moaña se mueven por el autismo

La Praza da Constitución de Cangas fue el escenario escogido por el Concello para celebrar ayer los actos de conmemoración del Día Mundial de concienciación del Autismo, que se organizaron conjuntamente con el Concello de Moaña, y que consistieron en una exhibición de hip hop, a cargo del grupo Boomox; y una suelta simbólica de globos azules, el color que simboliza la lucha para concienciar sobre el autismo y con el que el Concello ilumina de noche estos días la fachada consistorial.



La Asociación Autismo Morrazo, que participa en la organización de este programa y que aglutina a 17 familias con niños y adultos con autismo, habilitó una mesa con venta de camisetas y pulseras cuya recaudación se destinará a sufragar los costes de los cursos de terapia que organiza este colectivo.



Los actos, que se celebraron bajo el lema elegido por la Confederación de Autismo de España, "Rompamos juntos barreras por el autismo. Hagamos una sociedad accesible", comenzaron a mediodía y reunieron a un nutrido grupo de familias. Fueron los pequeños los que se encargaron de lanzar al aire los globos azules en los que ataron papeletas con sus dibujos en torno a esta causa. "Estamos muy contentas, hubo mucha empatía, muy buena sensación y mucha acogida de la gente", aseguran Ana Pereira y Marga Durán, presidenta y vicepresidenta de Autismo Morrazo, respectivaemnte.



Con estos actos, Cangas aportó su "grano de arena" para que toda la sociedad se conciencie sobre este trastorno, denominado técnicamente Trastorno do Espectro do Autismo (TEA), y promover la inclusión social de las personas que lo padecen. Los concejales de Educación y de Servicios Sociales, Xoán Chillón y Tomás hermelo, respectivamente, hacen un llamamiento, a través de un manifiesto, sobre la necesidad de la inclusión y de romper barreras. En el mismo se alude a que 1 de cada 150 personas nacidas en la Unión Europea recibe un diagnóstico de TEA y que en España miles de personas con autismo experimentan situaciones de discriminación y vulneración de sus derechos fundamentales y muchas derivan de falta de medidas legislativas. Añaden que esta discriminación también se acentúa por el escaso conocimiento y concienciación social que existe sobre las personas con TEA y sus capacidades.



La programación concluye mañana domingo en Moaña, en donde ya el viernes acogió uan charla de la trabajadora social María del Mar Soage sobre subvenciones y ayudas a las familias. Hoy, en el día propio de la conmemoración mundial, está prevista una masterclass solidaria de zumba, a cambio de un donativo de 3 euros, a las 11:00, en el pabellón de Reibón; sorteo de regalos aportados por los comerciantes de la Federación de comerciantes e industriáis do Morrazo (Fecimo) y suelta de globos.



La Asociación Autismo Morrazo tiene su sede en Moaña y trabaja con muy pocos medios, tanto que tiene que recurrir a las donaciones para poder sufragar cursos como el de terapia con perros, que desde septiembre imparte en esta localidad para ayudar a que los usuarios con autismo aprendan hábitos de sociabilidad: "A estas personas les cuesta escucharse unas a otras, esperar su turno, estar con oras personas y entenderse", asegura Ana Pereira, que ejerce de terapeuta contratada por la empresa Ramalladas, de A Madroa, que imparte el curso.



La terapia se está desarrollando un día a la semana, durante tres horas, en el local de Autismo Morrazo, en Reibón, y se trabaja en grupo o de forma individual cuando hay casos que requieran, por ejemplo, estimulación del lenguaje, asegura Ana Pereira que como terapeuta también imparte cursos en otros sitios.



La terapia en grupo se realiza con una perra labrador llamada "Bronce", con la que se ayuda a estos niños y adultos con autismo a saber relacionarse con las personas y desarrollar hábitos de sociabilidad.



En Moaña, Autismo Morrazo ha encontrado la colaboraciónd el Concello para conseguir esa integración de las personas con autismo. Así, en las pasadas navidades ya organizaron el Campamento de Nadal integrando a todas las personas con diversidad funcional. La previsión es que también organicen el campamento de verano.