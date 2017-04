El alcalde anuncia que revisará en octubre todas las ordenanzas fiscales para bajar los impuestos

Tras las diversas tentativas del grupo municipal del PP de responsabilizar al gobierno de la elevada carga fiscal, sobre todo en el IBI (la última con la moción urgente para reducir el tipo impositivo del IBI del 0,55% al 0.50%) el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, anunció ayer que en octubre se revisarán todas las ordenanzas fiscales para comprobar si es factible realizar una reducción de impuestos. Afirma que hasta entonces el gobierno no dispondrá de datos para emprender este plan que entra dentro de su programa electoral.



Asegura el regidor local que esta política económica no es incompatible con el voto contrario del gobierno a reducir el tipo impositivo del IBI del 0,55% al 0,50%, como solicitó el Partido Popular en una moción de urgencia en el último pleno. No obstante, para el PP, este rechazo a su propuesta demuestra la falta de voluntad de rebajar el impuesto. "Pensamos que existe marxe suficiente para esta disminución e non entendemos que os mesmos que pregoaron a baixada de impostos en campaña electoral non queiran apoiar unha proposta da baixada do IBI. A vontade dos que gobernan está orientada a ter máis recadación e non a cumprir cos seus compromisos", asegura el edil popular Pío Millán.



Pazos sostiene que la propuesta del PP está llena de demagogia y que quiere ocultar la política de subida de impuestos que realizó el PP a lo largo de su último mandato. Recuerda que el IBI subió un 50% nada más acceder el PP al Gobierno de España en 2012 y que después, a solicitud del Concello, el Ministerio de Hacienda subió un 12% los valores catastrales, ocultándolo, como si fuese al impuesto desde Madrid. El regidor local afirma que la propuesta es demagógica porque no se podría aplicar la rebaja hasta el próximo año y que se necesita, para sacar adelante la moción, informes técnicos que la avalen. El alcalde considera que los 4,5 millones de euros de recaudación que figuran en los presupuestos es solo una previsión, que será en octubre cuando se dispongan de datos ya fijos.



El PP recordó que bajó en su momento el tipo impositivo del 0,6% al 0,55%, pero Pazos le recordó que había subido un 12% los valores catastrales. Los populares consideran que hay margen para hacerlo como consecuencia del aumento de ingresos del IBI por la regularización catastral.