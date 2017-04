El tripartito recurrirá el informe de Medio Ambiente que tumbó los núcleos costeros

La junta de portavoces del gobierno de Cangas decidió ayer acudir al contencioso administrativo contra el Ministerio de Medio Ambiente, que tumbó la propuesta municipal para la regularización de núcleos costeros siguiendo la vía de la Disposición Transitoria Primera de la Ley del Costas del Estado. Desde el tripartito se considera que el Concello de Cangas tiene que anteponer los intereses de los vecinos al de las "pataletas del Partido Popular", según señala el propio alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE). Hay que recordar que el grupo municipal del PP se mostró contrario a apoyar el recurso contra el Ministerio de Medio Ambiente porque entendía que la propuesta de regularización de núcleos que se había realizado cuando gobernaba el PP y que entró en Costas en mayo de 2015, fue modificada por el actual gobierno y que atenta contra el espíritu de la Disposición Transitoria, por lo que está convencido de que el recurso no triunfaría en los tribunales de justicia. Hay que recordar el Ministerio de Medio Ambiente tumbó la propuesta de nueve núcleos: Rodeira I, Rodeira II, Santa Marta, Liméns, Areabrava, Arneles-Vilariño, Espiñeira, Francón y Menduiña porque no estaban incluidos en ningún planeamiento urbanístico. El PP defendía que se incluían en el Plan Xeral que se estaba elaborando, algo que también pretende utilizar el actual gobierno en su defensa. Y es que las normas por las que se rige Cangas son del año 1993 y están totalmente obsoletas. El tripartito, sobre todo el concejal de Urbanismo, Mariano Abalo (ACE) está animado también por la sentencia del TSXG que otorgó la razón al Concello de O Grove. En Cangas, las más de 600 casas afectadas por la regularización de Costas no están amenazadas con órdenes de derribo. También hay que señalar que la sentencia del TSXG no entra en el fondo, sino en la forma en la que Costas resolvió