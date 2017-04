Roban en el gimnasio Sport Club de Cangas y una moto en el garaje en el que entraron en Bueu

El gimnasio Sport Club, situado en la avenida de Ourense, en Cangas fue asaltado la pasada madrugada. Los ladrones actuaron como una banda bien organizada y lograron entrar por una ventana a la que no se llega fácilmente. Los amigos de lo ajeno se apoderaron del dinero que había en la caja registradora y también de diverso material que había en las oficinas del gimnasio, como una tablet, según informaron fuentes de la Policía Local de Cangas, que investigan también otro posible robo en otro establecimiento deportivo de la localidad. Es la Guardia Civil de Cangas la que lleva la investigación del robo del gimnasio Sport Club, vinculado al que fuera en el pasado mandato concejal de Obras y Servicios, Nardo Faro Lagoa.



Por otra parte, la madrugada de robos del jueves en Bueu no sólo se saldó con los perpetrados en una frutería ubicada en la calle Castelao y en un coche en un garaje del edificio As Lagoas, en la calle José María Estévez, sino que ayer también se supo que en este mismo garaje, el ladrón se llevó de igual manera una moto Derbi.



La familia propietaria de la moto sospecha que el ladrón o ladrones se "colaron" en el garaje aprovechando la entrada de algún vehículo por la rampa, a la que se accede por la calle Xoan Carballeira.



Ya dentro robó en el interior de un vehículo aparcado en una plaza en donde el dueño también estaciona una moto. El autor rompió la ventanilla del coche y se apoderó de las llaves y documentación de la moto de este particular, un casco y unos guantes. Sin embargo no se llevó esta moto y eligió la otra estacionada en una plaza próxima. Se trata de una Derbi Senda, matrícula C-2702-BTD.



El robo en este garaje de Bueu sería el séptimo de características similares que se comete en una semana en la comarca de O Morrazo, tras los seis ocurridos en la madrugada del sábado pasado en Moaña, aunque la Guardia Civil,que lleva la investigación no apunta, en principio, a que puedan tener vinculación.



Grabación en frutería



Con respecto al robo en la frutería, ubicada en la confluencia de las calles Castelao con Pazos Fontenla, en la localidad de Bueu, el autor entró al local a través de un ventanuco en la parte posterior del inmueble y podría estar prácticamente identificado ya que la cámara de vigilancia del establecimiento captó imágenes del individuo en el interior. Se llevó poco botín, únicamente el cambio que había en la caja registradora -poca cantidad de dinero-si bien revolvió en el local, pero no se llevó botellas de licor ni tampoco hubo constancia de que robara otros productos de frutería y de huerta que están a la venta.



Mientras tanto, la Guardia Civil sigue las investigaciones para identificar al autor de los robos en Moaña y también sigue abierto el caso de la mujer de 75 años que fue agredida sexualmente en su casa de Bueu a principios de marzo.