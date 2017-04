Regueira califica de "ofensa á intelixencia" no desdoblar el túnel de Domaio por el norte

La salvación del castro de Montealgre, en Domaio, afectado por las obras actuales del desdoblamiento del Corredor do Morrazo, sigue ganando apoyos. Ayer, en el Instituto As Barxas y organizado por la Plataforma digital Salvemos O Castro, se celebró una charla de los arqueólogos que participaron en la primera excavación de 2004, cuando se construyó el corredor y se abrió el túnel para evitar que el vial arrasara el yacimiento,. En la charla se dio cuenta de la importancia de estos restos.



La actual ampliación del corredor se ha proyectado construyendo un segundo túnel, a un nivel más bajo que el actual, por el lado sur del mar, que destruiría parte del castro, aunque la Consellería de Infraestructuras, en respuesta a la contestación social, inició los sondeos en el túnel para evaluar si se podría ampliar el existente por sus márgenes sin necesidad de construir un gemelo.



El presidente vecinal de Domaio, Sergio Regueira, asegura que sólo la duda de que la ampliación del túnel por la cara norte no se puede hacer "debe ofender á intelixencia humana". Regueira, que aporta un montaje del desdoblamiento del túnel por la cara norte, asegura que no sólo es posible esta alternativa, sino que debería de ser la única contemplada en todo el proceso, tal y como se contempla en el estudio de impacto realizado con anterioridad a 2010 y que "incomprensiblemente" fue modificado en 2012, sin que se hiciera un nuevo estudio. Recuerda que en el de 2012 mezclaron esta obra con el famoso Plan de Mobilidade y circunvalaciones de Cangas y Moaña, provocando un despiste sobre los verdaderos efectos sobre el castro de Montealgre. Pide que el nuevo túnel se haga por la cara norte del actual, ya que no afectaría al castro, tanto en la zona excavada como en su total extensión.



Por lo que respecta a las obras de ampliación, están previstos nuevos cortes por voladuras en el corredor el martes y el jueves