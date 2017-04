El pleno de Cangas aprueba un ROM que limita el tiempo de intervención de los concejales y el número de mociones por grupo

La corporación municipal aprobó en su última sesión plenaria el Reglamento Orgánico y de Funcionamiento Municipal del Concello de Cangas (ROM). El desarrollo de la sesión volvió a poner en evidencia la necesidad de un documento que regule, sobre todo, el tiempo de intervención. Cuatro horas de debate se antojan demasiadas para una sesión como la última, en la que no había grandes asuntos y muchos de los que se tocaron ya habían tenido de una manera u otra su réplica y contrarréplica pública.

Con el ROM se espera acortar las sesiones sin perder capacidad de debate. Establece el documento que las intervenciones del edil que expone la propuesta será de cinco minutos, el mismo tiempo que para el primer turno de réplica, las alusiones durarán tres minutos. En los debates del presupuesto, del Plan Xeral, de la ordenanzas fiscales o cuando se trata de asuntos de especial relevancia, los tiempos de intervención se incrementarán a 10 minutos para quien promueve la propuesta y a cinco para el resto, si bien se prevé un último turno de dos minutos para rematar las intervenciones.

El ROM limita también el número de mociones al pleno. Cada grupo político o concejal no adscrito no podrá presentar más de dos mociones. Aquí el PP considera que el número de mociones debe estar en proporción con el número de concejales, cuestión que planteará en las alegaciones futuras. El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE) recriminó a PP su ausencia de las reuniones relacionadas con este reglamento.

Otra "novedad" que aporta el ROM es que el pleno, a propuesta del alcalde o mediante solicitud de la cuarta parte del número legal de miembros de la corporación, podrá acordar la celebración de una sesión extraordinaria con el objeto de someter a debate la gestión de la junta de gobierno local.

Si el PP votó en contra y anunció alegaciones, PSOE y Cangas Decide decidieron abstenerse con la promesa de presentar alegaciones al documento. El portavoz socialista Alfredo Iglesias se detuvo en su larga exposición en prácticamente todos y cada uno de los artículos del ROM, proponiendo enmiendas, aunque también manifestó que mucho de lo que contiene el ROM ya está en la Ley.

El edil de Cangas Decide, José Luis Gestido, fue crítico con el ROM, no por su contenido, sino por el temor a que se siga funcionado igual aunque se apruebe. "Me pregunto para qué el reglamento, para que se convoquen los plenos sin la documentación pertinente, para que tengamos que star reclamando día a día los informes solicitados, para que las preguntas que se realicen no se contesten, para que cuando se necesite alguna documentación y se pida en los diferentes servicios municipales no la entregue mientras no lo día el alcalde, para que cambien continuamente las fechas de los plenos, habiendo un acuerdo donde quedó establecido que serán los últimos viernes de cada mes". Gestido añadió que ese documento requería un consenso total.

El pleno también aprobó, con los votos del PP y Cangas Decide en contra y la abstención del PSOE, la ordenanza municipal de las Fiestas del Cristo. Los grupos de la oposición también anunciaron que presentarían alegaciones. Poco se habló de la ordenanza, que para la oposición no es más que un toque de queda, un prohibir algo en días especiales que después se permite los demás días del año.

Pero se habló más de las pasadas Fiestas del Cristo de Cangas, de las cuentas pendientes, de las acusaciones entre el concejal de Cultura actual, Héitor Mera, y el del pasado mandato, José Luis Gestido. Eso sí, el líder de Cangas Decide consiguió que el pleno aprobara la comparecencia de Héitor Mera pera explicar las cuentas de las fiestas del pasado año. Si se hace caso al ROM, la comparecencia tendría que celebrarse en el próximo pleno.