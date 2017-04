Pazos rechaza pagar el millón de euros que reclama la concesionaria del agua

El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, que todavía no había entrado en la polémica del contrato del agua, desde que el Tribunal de Xustiza de Galicia (TSXG) acordara anular las tarifas del agua que el Concello cobró en 2015 con los precios de 2014, manifestó ayer el Concello no iba a recurrir definitivamente la decisión del alto tribunal, pero que sí iba a mantener la lucha contra la UTE Gestión Cangas, que pretende conseguir una indemnización de un millón de euros, en concepto de compensación por el incumplimiento unilateral del contrato. El alcalde considera que esa petición no es razonable y no hace más que enturbiar las relaciones entre las concesionaria y el Concello de Cangas. Esta decisión fue adoptada también en la junta de portavoces del tripartito celebrada ayer. La reclamación al Concello de la citada cantidad se presentó a través del registro municipal de entrada, no por vía judicial.



La concesionaria también recurrió los precios en vigor, que teóricamente fueron fruto de un acuerdo entre las partes: Concello-UTE Gestión Cangas. Precisamente esta semana ya llegaron a los domicilios los recibos del agua con los nuevos precios. Los consumidores cangueses llevan pagando recibos del agua durante meses y meses de forma consecutiva. El hartazgo se empieza a notar entre los contribuyentes, que todo esto les coincide con el pago del Impuesto Municipal de Vehículos.