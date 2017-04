La oposición pide una junta de portavoces

Los tres grupos municipales que forman la oposición en Bueu han solicitado de forma conjunta la convocatoria urgente de una comisión informativa o una junta de portavoces en el que se aclare "a veracidade, inexactitude ou equivocación" de las acusaciones vertidas por la Asociación de Meiro, diciendo que el Concello no le entregó el dinero correspondiente a la subvención de la Axencia Galega de Turismo.



PSOE, PP y ACB-SON señalan que les parece una falta de respeto que la respuesta del gobierno local ante la disconformidad de un colectivo, "sexa a de que acuda ó Xulgado". Los tres grupos recuerdan asimismo que hace más de una semana que solicitaron a través de la Sede Electrónica, documentación referente a este asunto, "e aínda non nos foi remitida". Lamentan que esto "impida como outras veces poder levar a cabo con garantías a nosa labor de oposición" y afirman que si se solicita una ayuda para una fiesta declarada de Interese Turístico de Galicia "esta revirta no propio evento, se son gastos xustificables por parte da asociación". "En todos os actos de promoción se está levando o nome de Bueu e Meiro", recuerdan.