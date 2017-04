Música para el cuerpo de Adicam

El Auditorio Municipal de Cangas acoge mañana, a las 18.00 horas, la gran gala benéfica de Adicam, que sirve para recaudar fondos para este colectivo que ganó su reconocido prestigio día a día, golpe a golpe. El festival lo presenta este año Sonia Couto.

El festival de la Asociación de Diagnosticadas de Cáncer de Mama de O Morrazo (Adicam) llega el domingo puntualmente a su cita. Es el momento de olvidar muchas cosas y de lucir sonrisas, de darse un atracón de música en medio de un Auditorio Municipal que ansía llenarse para respaldar la lucha de estas mujeres.



Tras diez años de festivales, para esta ocasión Adicam decidió cambiar un poco el formato, apostar por los artistas locales. En este sentido, presenta un festival con un gran elenco de artistas, como la cantante lírico, vecina de Cangas, Aida Cruz, acompañada al piano por Rodrigo Portela, la Asociación de Baile Sabor de Moaña, que traerá as sus jóvenes promesas para hacer distintos bailes. También participarán el gaiteiro Antón Davila, acompañado de Xosé Liz, al bouzouki y Álvaro Iglesias, al contrabajo.



Este año, además, participa el grupo de alumnos del taller de guitarra de Adicam, del que la asociación se siente muy orgullosa. Pero como dice la organización, en el festival también hay un hueco para los clásicos, como los "Amigos de la Canción" y los "marchosos y ocurrentes miembros de la comparsa de Bueu "Vou nun Bou".



El espectáculo musical estará presentado por Sonia Couto, una mujer ligada al mundo del teatro, afectada de cáncer de mama y que ahora mismo pertenece al Grupo de Interactivo de Pacientes. Sonia Couto fue elegida, según la junta directiva de Adicam, porque ella "mejor que nadie sabe nuestras metas y objetivos" .



Es festival no deja de ser una gala benéfica para recaudar fondos, algo fundamental por una asociación de estas características, cuyo trabajo es conocido y reconocido por todos. Así que hay que animar a la población de O Morrazo a que asista el domingo, a las 18.00 horas, al Auditorio Municipal de Cangas para disfrutar de un buen rato colaborando en algo que sí vale la pena. El esfuerzo de la organización de la gala benéfica también merece mención, porque no es fácil esta labor de intendencia que se lleva a cabo para sacar adelante un proyecto de estas características. Debería ser un domingo sin partidos de fútbol, ¡Todos a la gala!