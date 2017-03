Tarde de zarzuela en Moaña, en el primer concierto del año de Airiños do Morrazo

Moaña acogerá este sábado un espectacular "Concerto de Primavera" bajo el título de "Tarde de Zarzuela". Se tata del primer concierto del año de la banda de música Airiños do Morrazo y contará con la presencia de dos contantes solistas: la soprano Ana Franqueira Fontán y el barítono Francisco José Pérez Piñón.



El concierto está programado para las 19.00 horas en el salón de actos del instituto As Barxas. Los componentes de la banda Airiños do Morrazo interpretarán obras de compositores como Soutullo, Vert o Chapí, entre otros. Todo bajo la batuta del director artístico de la formación, David Pérez Trigo.



El concierto es gratuito hasta completar aforo y se trata de una de las escasas oportunidades para disfrutar en O Morrazo del género propio de música teatral.



La soprano que actuará, la viguesa Ana Franqueira Fontán, estudió en el Conservatorio Profesional de Vigo en la especialidad de oboe. Paralelamente, completó su formación con un título superior de música en la especialidad de Pedagogía del Lenguaje Musical. En la actualidad es docente de Lenguaje Musical en el Conservatorio Profesional de Redondela.



El barítono Francisco José Pérez Piñón, por su parte, es natural de Cedeira (A Coruña) concluyó sus primeros cursos del lenguaje musical en el conservatorio coruñés. Después de estudiar Trombón se integró en la banda de música "Vila de Cedeira". Realizó estudios de Educación Musical en la USC y comenzó en 1996 con sus primeras experiencias vocales en la Coral Eixil de Cedeira. Pasó por el Coro Universitario de Santiago y por el Orfeón Terra A Nosa, entre otras formaciones.



En 2006 inició sus estudios de canto recibiendo desde entonces clases de profesores de nivel mundial. Como solista participó en el espectáculo "Bach, a alegría móvese" con la Orquestra Vigo 430, además de formar parte del elenco de varias óperas y protagonizar cantatas de Bach.



El programa del concierto de mañana arranca con el pasodoble "Suspiros de España". Le sigue la pieza "El último romántico", de R. Soutullo y J. Vert.



"El Baile de Luis Alonso", de Gerónimo Giménez; "Las Hijas del Zebedeo" de Ruperto Chapí; y "La leyenda del beso", también de Soutullo y Vert, son otras de las obras que se pondrán este sábado sobre la escena del salón de actos del IES As Barxas. En total la banda y los solistas interpretarán nueve piezas.