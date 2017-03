Presentación al gobierno de la propuesta

El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Mariano Abalo, mantuvo ayer una reunión con el abogado al que se le presentó la posibilidad de plantear un recurso contencioso administrativo contra Medio Ambiente. Hoy, Abalo presentará las conclusiones del mismo a sus compañeros de gobierno.



El edil asegura que hay que tener en cuenta dos cuestiones, si se incluyen o no todos los núcleos que el Concello de Cangas presentó en la propuesta que tumbó el Ministerio de Medio Ambiente porque los núcleos no estaban plasmados en ningún planeamiento urbanístico existente. La otra cuestión es el Plan Xeral. Abalo recuerda que se trata de una ley que confeccionó el Partido Popular y que si no se plasma ese reconocimiento en el nuevo documento podría haber problemas en el futuro.



La postura del grupo municipal del Partido Popular rompe la unanimidad que había. El PP insiste en que el documento que se defienda ante los tribunales sea el que se presentó en mayo de 2015, con ellos en el gobierno local, no el que después fue modificado y sufrió ampliaciones. Los vecinos piden el fin a estas pendencias.