"Soy pescador artesanal desde los 14 años"

El patrón mayor de Cangas, Javier Costa, hizo llegar ayer a la Unión Europea su reivindicación de defensa de la pesca artesanal y de un reparto justo de los TACs y de las cuotas. Lo hizo a través de un vídeo que presentó la eurodiputada Lidia Senra al Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL) en Bruselas.

Los integrantes del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL) escucharon, a través de la iniciativa de la eurodiputada Lidia Senra, las inquietudes del sector pesquero artesanal y de bajura de Galicia, que está reclamando en Bruselas un reparto justo y transparente de las TACs y cuotas, ya que consideran que el modelo actual sólo beneficia a las grandes flotas industriales, y que se aplique una distribución que tenga en cuenta el peso socioeconómico de una actividad que es clave en las economías locales.



En el acto organizado por GUE/NGL participaron, a iniciativa de la eurodiputada gallega, el patrón mayor de Cangas, Javier Costa, mediante una intervención grabada en vídeo, junto al presidente de la Asociación Galega de Armadores de Artes Menores de Galicia , José Luis Rodríguez, también grabada; además del marinero representante del pequeño arrastre de litoral y presidente de la asociación estatal Mar Viva, Manuel Chedas, de origen gallego pero afincado en Asturias. Junto a ellos tomaron la palabra representantes del sector en Irlanda, Portugal y Pasíses Bajos.



En su vídeo, de casi 4 minutos, Javier Costa, asegura que se dedica a la pesca artesanal desde los 14 años y que le gustaría saber por qué están tan mal repartidas las cuotas de pesca en la Unión Europea para el país de España. Añade que lleva toda la vida dedicándose a la pesca artesanal, ya sus padres también lo hacían desde los 9 años y ve que cada vez es incapaz de sostener su empresa porque se está haciendo un mal reparto de las cuotas de pesca.



En su grabación pide a la Unión Europea que la pesca artesanal salga de los TACs y cuotas porque es una pesquería de bajo impacto ambiental, que quita el pescado, uno a uno, con la mano "y no tenemos capacidad de sacar grandes cantidades de pescado".



Entiende que el reparto de las cuotas se hizo pensando en otro tipo de pesquerías, no en la artesanal, que tiene que salir de TACs y cuotas porque representa el 75% de la flota en España "y somos la flota con el mayor impacto socioeconómico". Es por ello por lo que deja claro que no se puede permitir que se repartan las cuotas por históricos y que hay que ir a un modelo en el que se tengan en cuenta en los países el número de barcos de cada uno y darle cuota para mantenerlos. "No podemos permitir que en un mismo país haya barcos que se lleven el 48% de la cuota y en otras comunidades con más barcos, el 17%".



Pide que se revise el artículo 17 de la Política Pesquera Comunitaria (PPC) porque no es normal que en la caballa haya países como Norueha con 10 millones de habitantes que tenga 500.000 toneladas; Inglaterra, con 73 millones, tenga 200.000; Islandaia con 320.000 habitantes tenga 150.00 tonealdas y España con 50 millones de habitantes 29.000 toneladas.



Termina diciendo que es un reparto injusto, que España sólo tenga el 29% de la cuota de la caballa de Europa y que se raparta el 48%para el País Vasco; el 25% para Cantabria; 14% para Asturias y el 17% para Galicia cuando tienen el mayor número de barcos de pesca artesanal.