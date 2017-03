Juncal dice que el Concello dio hasta el último "centavo" al Millo Corvo

El Concello "ten aboado ata o último centavo" a la Asociación Cultural Meiro, que organiza el Encontro-Degustación do Millo Corvo, y añade que "non ten ningunha cantidade pendiente por liquidar" , por lo que insta a la presidenta, Victoria Martínez, a que si considera que el Concello se quedó con dinero de subvenciones, denuncie la situación. Así de tajante se manifiesta el alcalde de Bueu, Félix Juncal, ante las críticas de la presidenta del Millo Corvo que aseguró que, desde noviembre, estaba intentando mantener una reunión con el alcalde para tratar asuntos de la fiesta, cuya XIX edición se celebra desde hoy y hasta el domingo, entre ellos que el Concello aclarara el destino de la subvención de 3.000 euros, que el año pasado concedió la Axencia Galega de Turismo a este certamen por ser de interés turístico.



La presidenta aseguraba que la única ayuda que cobraron fue la de 3.300 euros del convenio con el Concello, pero consideraba que debían de ser independientes. También se quejaba de que no fue hasta hace una semana cuando recibió una notificación del Concello para firmar un nuevo convenio, como el del año pasado, pero se encontró con la sorpresa de que se incluía un patrocinio privado, y rechazó la firma porque aseguraba que desconocía el contenido del acuerdo.



Sobre el destino de la subvención, Juncal asegura que ellos entregaron todo el dinero de la ayuda de 3.300 euros, contemplada en los presupuestos de 2016, como subvenciones nominativas, y todo ello "a pesar das dificultades para recibir a documentación xustificativa previa". Por lo tanto, el alcalde insiste en que el Concello no tiene ninguna cantidad pendiente por liquidar con esta asociación y que si su presidenta cree que el Concello se quedó con la cantidad, que lo denuncie ante este organismo. Aclara el regidor que el Concello recibió la subvención de la Axencia Galega de Turismo con destino "aos municipios e non aos colectivos, tal e como se explicitaba nas bases". Añade que el Concello puede acceder a lo largo del año a diferentes convocatorias de subvenciones de diversos organismos, como la Diputación o la Xunta, con las que financiar inversiones o actividades "que xestiona e dirixe como cre máis conveniente".



Por lo que respecta a la declaración de Victoria Martínez sobre la imposibilidad de mantener una reunión con los responsables de gobierno, Juncal dice que es preciso aclarar que sí se celebraron reuniones, la más reciente con la concejala de Turismo el 20 de marzo. Además dice que hubo una comunicación por parte de la Alcaldía especificando otra fecha el pasado año a la que la asociación dijo que no podía acudir.



En todo caso, Juncal manifiesta que la Asociación no puede elegir quienes son los interlocutores de dicha reunión o negarse a mantener un encuentro según quienes sean éstos. Por otra parte, dice que las reuniones que se piden para tratar asuntos del Millo Corvo, no se pueden mezclar con asuntos de índole particular, como aconteció en este caso, matiza el alcalde quien confirma que el Concello paga religiosamente y cumple con sus obligaciones como lo demuestra también el concejal de Obras y Servicios, Fidel Castro, con la limpieza del acceso a los molinos de la fiesta.



Por su parte, el diputado provincial de Cultura, Xosé Leal, asegura respecto a las críticas de la presidenta por la inclusión en los carteles del Millo Corvo, del patrocinio de Abanca sin el consentimiento de la Asociación, aclara que se incluyó el logotipo "non por un criterio personal do Concello nin da Diputación", sino por un convenio de la Axencia Galega de Turismo con esta entidad bancaria para todas las fiestas de interés turístico cuyas bases no se podían incumplir. Por otra parte, aclara que ayer mismo la Diputación ya comunicó a la Asociación telefónicamente que sufragaba las actuaciones musicales de los tres grupos, a través de Pontegal, y que se le respondió lo más pronto posible a pesar de que la solicitud de la Asociación fue presentada el viernes pasado.