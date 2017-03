"Cangas na historia" se convertirá en regalo institucional y se llevará a las bibliotecas

El profesor y colaborador de Faro de Vigo, Xerardo Dasairas, presentó ayer su libro de bolsillo sobre la historia canguesa "Cangas na historia". Se trata, como la definió el autor, de una guía práctica para los estudiantes de primaria, donde se detecta una gran demanda para realizar trabajos sobre la villa. En el acto estuvo presente el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE), y el concejal de Cultura, Héitor Mera (BNG). Éste último anunció que el libro sobre la historia de Cangas se haría llegar a las bibliotecas públicas del municipio y también, a partir de ahora, sería el regalo institucional que el gobierno entregaría a las personas que por uno u otro motivo visiten Cangas de forma oficial.



Xosé Manuel Pazos, compañero de profesión durante muchos años de Xerardo Dasairas, además de amigo, destacó el hecho de que una persona que no nació en Cangas y que vino a la villa como profesor se empapara tanto "do noso" como para escribir de ello. También manifestó que la edición de bolsillo la hace asequible y facilitará a numerosas personas su acercamiento a la historia de Cangas. El propio autor reconocía ayer en el acto de presentación que le había costado mucho sufrimiento este esfuerzo por condensar la historia, aunque siempre tuvo en mente que este último trabajo estaba enfocado al aprendizaje.



Divulgativa



El concejal de Cultura, Héitor Mera, destacó el carácter divulgativo del libro que prologó. Es ahí donde Mera manifestó su deseo de que el libro lo lean los cangueses cuando regresen a Cangas desde Vigo en el barco de pasaje, "empatizando coa paisaxe".



Xerardo Dasairas demostró ayer su inmensa capacidad de trabajo y también su conocimiento de Cangas. Aseguró que la época que más le fascina de la historia de Cangas es la de la invasión turca, donde se quemó toda la historia del municipio, de ahí que se haga complicada la labor de la investigación, pero también destaca su recuperación. Mencionó que hay documentación de Cangas en monasterios, como en el de Armenteira, o los tumbos de Celanova. También recordó que la ex colegiata de Cangas fue construida gracias al famoso décimo del mar, templo que se integra en el movimiento de las catedrales del mar.



El investigador Xerardo Dasairas también habló de lo interesante que había sido bucear en los archivos para hablar de la vida cotidiana de Cangas en la Segunda República.