A Asociación Queremos Galego presenta ó libro "A soidade das medusas", da escritora Iria Collazo

A Asociación Queremos Galego, dentro da súa sección "O Tiraverbas", presentará hoxe, 20 horas na Biblioteca, o segundo libro, "A soidade das medusas", da escritora afincada no Morrazo Iria Collazo López. "A soidade das medudas" é un libro de relatos, acompañados das marabillosas ilustracións de Luz Beloso, que axudan da reflexionar sobre a vida, a morte, a soidade, os condicionantes que afectan as nosas vidas e que ás veces nos van unindo ou separando dos demais. A través das personaxes do seus relatos, aparentemente desconexos, a autora transmite o que dixo a filósofa María Zambrano, "todo ten dereito a ser, incluso o que non puido existir endexamais". Iria Collazo naceu en Barro en 1981, pero leva no Morrazo (primeiro en Moaña, agora en Cangas) desde os sete anos. Estudou Filoloxía Galega na Universidade de Vigo e titulouse co Premio Extraordinario Fin de Carreira.