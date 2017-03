Salvemos o Castro valora que la Xunta estudie alternativas al túnel pero no aceptará ninguna afección

Tras conocerse que la Xunta de Galicia valora alternativas en el desdoblamiento del Corredor do Morrazo a la altura del túnel de Montealegre -para intentar salvar las dos áreas del yacimiento castreño que están siendo excavadas y que se verían afectadas con el segundo túnel- desde la Plataforma Dixital Salvemos o Castro reconocen que supone "un cambio de posición, pois ata o de agora non se contemplaba ningunha alternativa". Sin embargo, lejos de confiarse, la portavoz de esta plataforma, Ana Pastoriza, señala que mantienen una actitud de "cautela y alerta".



Asegura que le disgusta que se vincule la alternativa en estudio con afecciones al tráfico rodado durante las obras, ya que implicaría cortes del Corredor, "pues parece que más que ayudar, conservar un patrimonio fuera perjudicial". Explica que si se consigue salvar el Castro, un corte de tráfico durante la construcción de los nuevos carriles en ese punto "debería plantearse como un bien para la comarca, no como un problema puntual para la fluidez del tráfico".



Otros integrantes de esta plataforma mostraban ayer sus recelos por vía Whatsapp, lamentando que alternativas de este tipo no se hubiesen planteado en el año 2000 cuando se proyectó la construcción inicial del Corredor, ni en los años 2009 y 2010, cuando se empezó a plantear el desdoblamiento de la carretera, muy demandado socialmente después de que se sucediesen accidentes de tráfico por choque frontal con trágicos resultados en muchos casos.



Pastoriza deja claro, en su valoración, que la postura de la Plataforma pasa por no afectar en nada al yacimiento en ese punto, y que será lo que demanden si se plantean nuevas alternativas. Indica que considera "suficiente" el daño que ya sufrió el yacimiento durante la construcción inicial del Corredor, entre otras infraestructuras.



Desde la Plataforma mantienen el llamamiento a los vecinos para que asistan a las charlas sobre el castro de Montealegre programadas con el Ateneo de Moaña para este viernes, a las 19.30 horas, en el salón de actos del IES As Barxas. Participarán en ellas el arqueólogo que dirigió la excavación de 2003 /2004, Roberto Aboal; la licenciada en Historia del Arte que participó en las mismas, Marisa Pazos; y los arqueólogos Rafael María Rodríguez y Elena Cabrejas.



Los sondeos geotécnicos que inició este martes en el túnel de Montealegre la empresa que construye el primer subtramo de Autovía -Copasa- servirán para estudiar las opciones de una alternativa que podría dar respuesta a la contestación social y del Concello que surgió al constatar la riqueza del castro que se está excavando. La alternativa pasaría por ampliar el túnel existente por sus márgenes, tocando lo menos posible la parte del yacimiento que se salvó en 2015 gracias precisamente a la construcción del falso túnel.



Voladuras



Por otro lado, las voladuras del talud de Meira situado en el punto kilométrico 5+500 del Corredor implicarán esta tarde nuevos cortes puntuales en la carretera.



Se cerrarán durante las explosiones y la posterior recogida del material desprendido los 6 primeros kilómetros de la vía. A partir de las 16.00 horas y mientras duren los trabajos, el tráfico se desviará por la PO-551. El cierre nunca se prolongará más allá de las 19.00 horas.