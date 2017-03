El gobierno estudia si recurre al TSXG la anulación de la licitación de la piscina o realiza otro proceso

La decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, de anular la licitación de la piscina municipal no va a repercutir en los usuarios de las instalaciones. Así lo manifestó ayer el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, a quién el edil de Deportes, Xoán Carlos Chillón, otorgó la responsabilidad de contestar esta cuestión, que calificó de administrativa. El regidor local manifestó que en estos momentos el gobierno local estudia si recurre la decisión del tribunal de Hacienda ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia o proceder a licitar de nuevo el servicio de la piscina municipal A Balea. Dejó claro que para nada la decisión de Hacienda supone quitarle el servicio a la empresa que lo gestiona en la actualidad: UTE Balea Cangas, para dárselo a la que presentó el recurso, la empresa Eulen. Manifestó que, mientras, la piscina seguirá funcionando. Insistió en que era una cuestión de apreciación de la empresa asesora, que decidió tener en cuenta las alegaciones presentadas por la UTE Balea Cangas, en un momento en el que la empresa mejor puntuada era Eulen.



Xoán Carlos Chillón sí dijo que se iba a crear una comisión de usuarios de la piscina y que el día 6 se reuniría para hacer frente a esas quejas que hay respecto al servicio.



Opinión del PP



Por su parte, el PP sostiene que el tema de la piscina municipal no hace más que enquistársele al gobierno de Cangas, que todo esto es debido a que se hacen las cosas mal, con dejadez, pocas ganas de trabajar e ineptitud.



Recuerda el PP que, en un principio, el tripartito estaba a favor de municipalizar la piscina y tras casi dos años en el gobierno y todavía no fueron capaces de llevarlo a cabo. "Criticaron al anterior gobierno del Partido Popular por una adjudicación que duró unos tres meses y hasta el momento ya llevan dos licitaciones; y no sin problemas, todas ellas denunciados por nuestro grupo. Al final el tiempo y el sentido común nos dan la razón".



Asegura el PP que Hacienda pone a cada uno en su sitio, anulando la licitación por vicios en su adjudicación, que se refieren a criterios de apreciación técnica en los que se deben precisar con claridad qué se valora y cómo se valora. "Pues bien, la denuncia viene por estos vicios de adjudicación y según los criterios que se mencionan y lo que manda el sentido común es que si no se es capaz de precisar cómo valorar un criterio, lo más sensato y prudente es descartarlo; pero justo de sensatez y prudencia es algo de lo que no puede presumir este gobierno", apunta el PP.



Los populares esperan que todo quede ahí y no pase como lo relacionado con el ciclo integral del agua, "que posiblemente dejará un agujero de más de un millón de euros en las arcas municipales que saldrá de los bolsillos de los vecinos directa e indirectamente".



El Partido Popular está convencidos de que la posible respuesta del gobierno municipal es que la culpa es del anterior gobierno, "que como disculpa política ya no es creíble después de dos años de tripartito".