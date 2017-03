Cangas Decide compara la ordenanza de las fiestas del Cristo con el toque de queda

Canagas Decide critica la ordenanza de las fiestas de Cangas. Su portavoz, José Luis Gestidos, señala que i el objetivo es acabar con las fiestas grandes de Cangas, lo van a conseguir con la aprobación de esta ordenanza. "Cangas necesita muchas ordenanzas, pero no documentos que instauren el toque de queda.¡ Para Cangas Decide la aprobación de esta ordenanza viene a demostrar la incapacidad del actual grupo de gobierno en gestionar unas fiestas, las cuales representan un escaparate más de nuestra Villa y ayudan a revitalizar entre otros, al sector de la hostelería".



Gestido se pregunta para que sirve esta ordenanza, sino es para limitar el horario de las atracciones- Recuerda que ya existen leyes que lo limitan y manifiesta que lo que se tiene que hacer es cumplirla y para ello se precisa personal suficiente, que lo haga cumplir. "Ya existen ordenanzas que regulan la ocupación de espacio publico, en días de fiestas se establecen espacios determinados que deben respetar y vigilar su cumplimiento y no que pase como estos últimos años que coches aparcaban en los jardines o permanecían en el frente de Eugenio Sequeiros porque no había habilitado un espacio para ello". Lamenta que se siga desviando la atención en este tipo de ordenanzas, que lo único que logran es cargar de burocracia cualquier gestión necesaria, que se pretendan normalizar unos días especiales de fiesta, mientras el resto del año se incumplan, algunos por el hecho de ser concejales, y solo sirvan para un titular de prensa, mientras los problemas reales sigan sin solucionarse. Mientras tanto seguimos sin dar explicaciones del desfase económico de las fiestas del 2016.