La asamblea de la Sanidad pide que se reponga la plaza de pediatra de Cangas

Los colectivos Plataforma pola Sanidade Pública, Asociación Chuchamel y la Federación de Anpas A Gameliña encabezaron y e impulsaron la asamblea de eta semana que se celebró en el salón de plenos del Concello de Cangas, donde se acordó que el pediatra de Aldán y O Hío, desplazado al Centro de Salud de Cangas vuelva a consultar en las citadas parroquias y se reponga cuanto antes la plaza el PAC de Cangas, cuyo titular está de baja por enfermedad.



La asamblea alertó de la posibilidad de la eliminación de la plaza de pediatría de Aldán-O Hío y también de la reposición del puesto que deja libre el pediatra Pereiro. Todas las asociaciones acordaron que era obvio de que el desplazamiento del pediatra de Aldán a Cangas no solo perjudica a los niños de Aldán y O Hío, sino también a los de Cangas, que también se encuentran afectados, ya que hay que tener en cuenta que los cupos acogen más pacientes de los que puede abarcar en detrimento de la calidad pública y universal a la que todos tienen derecho, vivan en la zona rural o en la urbana.



"Por canto é fundamental que esta pediatra manteña o seu postor de traballo onde viña facendo normalmente; e non en Cangas, onde además de desplazar ás familias de Aldán e O Hïo, é un desaxuste para o centro médico de Cangas. Ademáis, na mesma loita acordouse a maiores desta prioridad, poner de manifestó a necesidade urxente de reponer a praza que falta; pois as nosas crianzas non teñen que sufrir os seus recortes. Entre outras cousas, a representante da Asociación Chuchamel manifestou que sémela que hai crianzas de primeira e de segunda, pois non é xusto que nosos fillos se son de Aldán ou O Hío teñan que desprazarse a Cangas, xa que todas pagamos impostos por igual".



Además, entre otras propuestas se dio cuenta de lo grave que es no tener pediatra de urgencias en Cangas los fines de semana. Por otra parte, los colectivos manifestaron que los niños debería tener prioridad absoluta, "pois non é de recibo que agarden unha hora a seren atendidos. Máis e evidente que as urxencias deberían ir primeiro. Ademáis reivindican una sala de espera separada dos adultos, non é normal que crianzas e adultos enfermos compartan espazos co que iso pode supoñer para a saúde."