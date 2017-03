Los usuarios se quejan de las carencias pediátricas en Cangas

"Fronte ao inmobilismo do Sergas ante o problema, facendo unha política de feitos consumados e esperando a resignación das nais e pais dos nenos e nenas de Aldán e O Hío, as asociacións convocantes facemos un chamamento a todos eles a mobilizarse na defensa da cobertura de praza de pediatría". Es el llamamiento de los colectivos Chuchamel, de apoyo a la lactancia, la federación de Anpas A Gameliña y la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Cangas, que promovieron la charla sobre las carencias del servicio celebrada ayer por la tarde en el salón de plenos "para facer entre todos unha análise no déficit de calidade na atención pediátrica, non só en Cangas senón no conxunto do Morrazo" y solicitar a la Consellería de Sanidade "unha solución o máis rápido posible".



Los convocantes calificaron de "lamentable situación" la derivada del traslado de la pediatra y de la enfermera del consultorio de Aldán al centro de salud de Cangas", y advierten que este hecho se repite con demasiada frecuencia y tiene visos de cronificarse.