Un punto de partida para emprendedores

Aunque la iniciativa se puso en marcha en 2007 y se centró en la creación de empleo desde distintos modelos, en función de las preferencias de los gobernantes, el "viveiro de empresas" del Concello de Cangas cumple una década con la firme intención de contribuir a que las ideas empresariales innovadoras y viables lleguen a buen puerto. El gobierno tripartito está dando los últimos retoques a las instalaciones en el edificio del Eirado do Sinal que antiguamente ocupaba el cine Calvar, para ofertar en las próximas semanas tres o cuatro despachos y otros servicios por un alquiler simbólico.

Quien tenga un proyecto empresarial viable, y preferentemente novedoso, tiene abiertas las puertas de alguno de los cuatro despachos del "viveiro de empresas" del Concello de Cangas, que incluyen el uso de zonas comunes (aseos y una sala de juntas, esta bajo demanda), electricidad y limpieza de las instalaciones por un módico precio que puede rondar los 100 euros al mes. La cuota no está fijada y dependerá de las dimensiones y características del despacho adjudicado, que tienen entre 10 y 15 metros cuadrados, para cuyo reparto se está actualizando el pliego de condiciones -por acuerdo de la Xunta de Goberno Local- al mismo tiempo que se dan los "últimos retoques" para la puesta a punto del inmueble, explican la concejala de Promoción de Emprego, Ánxela Vizoso, y la técnico de la Axencia de Desenvolvemento Local (ADL), Carmen Fandiño, que confían en cerrar estos flecos en las próximas semanas y que los nuevos inquilinos del vivero estén trabajando antes del verano.



Fundamentalmente, el vivero está dirigido a pequeñas y medianas empresas de servicios, "capaces de xerar certo valor engadido" en áreas como consultoría, asesoría, software, desarrollos informáticos y técnicos o soluciones de ingeniería, entre otros, aunque no se descartan las empresas comercializadoras de bienes o servicios que no precisen espacio físico de almacenamiento en los despachos. Estos contarán con mobiliario básico (una mesa, varias sillas, papelera y estantería) y servicios gratuitos como recepción de correspondencia, consultas administrativas, iluminación, limpieza, recogida de basuras y mantenimiento básico. Los contratos tendrán una duración inicial de un año y medio, prorrogable, aunque el objetivo primordial es ayudar a las nuevas empresas a dar los primeros pasos y posicionarse en el mercado, y que estas continúen luego el camino en instalaciones propias, al margen del vivero municipal. "Non se permiten negocios de venda directa, agás se é a través de internet", matiza Vizoso.



Los responsables municipales también aclaran que cada inquilino dispondrá de llaves de las instalaciones para acceder a ellas a las horas que necesiten, incluso fuera de horarios de oficina, y valora que se trate de unas "dependencias céntricas, con vistas, servizos e a prezos populares", por lo que invitan a conocerlas a todos los emprendedores que necesiten una base operativa para poner a andar su negocio. "É importante que pasen polo viveiro e fagan saber o seu interese", explican Vizoso y Fandiño, y añaden que el reparto se hará en función de las bases para la adjudicación de los despachos y también de las necesidades que se perciban entre los demandantes.