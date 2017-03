Vecinos de Santa Marta piden al Concello que acuda al contencioso contra Medio Ambiente

El colectivo vecinal de Santa Marta asegura respecto a la polémica que hay en torno a la regularización de los núcleos costeros, a raiz de que el Ministerio de Medio Ambiene tumbara la propuesta del Concello, que se está pensando en el egoísmo político que en los afectados. Asegura este colectivo que no se trata de decir quién puso primero y computó galpones y piscinas para poder legalizarlos, "que los hubo y no fue pro el asesoramiento de este colectivos, ni se trata de decir si unos son mejores que otros, ni de por qué este ámbito es más grande que el primero se no debe ser objeto de discusión en estos momentos, no el de empezar a leer el litoral que tenemos actualmente y dejarlo lo más ordenado posible para las futuras generaciones, preservando entornos con ecosistemas sensibles y vulnerables de los que están antropizados y litoralizados. El objetivo debes ser ese y no otro: no se trata de contar el número de casas afectadas actuales, sino el de partir de unas reglas de juego que vienen estipuladas y fijadas en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2(2013, de 29 de mayo. El contar el número de casas es no entender el problema, para eso hay un ente, denominado Axencia de Protección da Legalidad Urbanística (APLU), que muchos ya han probado hasta donde llega", señala este grupo de vecinos afectados de Santa Marta.