En la recta final de la campaña de invierno del marisqueo a flote en la ría de Vigo, que se cierra el día 11 de abril, prácticamente ya casi no hay barcos en las cofradías de Cangas y de Moaña que extraigan almeja y berberecho. Muchas de las embarcaciones han optado por cambiar de arte y dedicarse a los trasmallos en la cuenta atrás antes de que acabe la campaña, que marca el cierre de los bancos de invierno, que se trabajan sólo en los meses más fríos y de más mar del año. Hasta el año pasado, el final de la campaña de invierno venía seguido de dos meses de veda para el sector, en abril y mayo, para retomar de nuevo el trabajo en junio con la apertura de los bancos de verano y la campaña estival.



Ya desde el año pasado, esa veda de abril y mayo no existe y las cofradías dejan los denominados bancos de la veda para que ningún barco quede sin poder trabajar. El día 17 de abril, tras la Semana Santa, abrirán estos bancos en Río da Emilia y As Pontes, en la Ensenada de San Simón; el Frontal de Bouzas, Nerga y la zona externa de Baiona.



Mientras tanto, el sector cerrará una campaña de invierno marcada por los buenos precios, aunque con quejas porque descendieron las capturas. en proporción al nñúmero de días trabajados En la estadística de la Consellería de Mar, en esta campaña hubo más kilos de capturas que la anterior -entre octubre de 2015 y marzo de 2016. Sin embargo, desde la Cofradía de Cangas aseguran que en relacion al número de días que pudieron trabajar, hubo menos capturas, ya que no se registraron los episodios tan fuertes de toxina del año anterior y, sin embargo no se incrementaron los kilos de bivalvos.



En el caso de la Cofradía de Cangas, en esta campaña -al menos hasta el día de ayer- se cogieron 31.098 kilos de almejas (babosa, fina, rubia y japónica), frente a los 28.918 de la campaña anterior de invierno. Fueron 2.180 kilos a mayores.



En el caso de la Cofradía de Moaña, pasaron por lonja 75.174 kilos de almejas de los bancos de invierno, frente a las 72.471 de la campaña anterior. En Moaña subieron las capturas en 2.703 euros.



En cuanto al berberecho, el molusco vuelve a aparecer por las lonjas tras el daño que ocasionó el parásito marteilia, que arrasó en 2015 los bancos en la ría. Si en la campaña de invierno de 2015 en Cangas sólo constan en lonja 75,70 kilos; en la de 2016-2017 ya se subió a 1.007 kilos. De todas formas, sigue siendo uan captura testimonial para el conjunto de la lonja canguesa. En el caso de la Cofradía de Moaña, se pasó de 743 kilos en 2015 a casi 7.000 en esta campaña de invierno.



En cuanto a los precios, aunque en las cofradías no se quejan de los topes que alcanzó el molusco bivalvo, los importes en total descendieron de una campaña a otra. Los 31.098 kilos de capturas de almejas de Cangas supusieron unos ingresos de 287.491 euros, 16.179 euros menos que los 303.670 euros de la campaña de invierno de 2015, con 28.918 kilos de capturas. En cuanto a la Cofradía de Moaña, se ingresaron 702.603 euros frente a los 794.349 (91.746 euros menos).



El precio medio de la almeja babosa en Cangas fue de 16,51 euros en los tres últimos meses del año 2016 y de 16,25, en los tres primeros de este año. En 2015 fue de 16,61 y de 21,01, respectivamente. la fina llegó en esta camapña a 28,86 y 24,73, respectivamente; y y a 32,06 y 28,47 en la campaña de 2015. la almeja rubia osciló entre 8,33 y 7,78 en esta campaña bajando con respecto a los 9,15 y 8,57 de la anterior. Por último la japónica, generó un precio medio de 7,68 en los tres últimos meses del año y de 5,88 en este rpimer trimestre de 2017. La campaña anterior fue de 7,40 y 7,58, respectivamente.



De babosa se han capturado en esta campaña casi 4.000 kilos; de fina, 272; de rubia, 21.053; y de japónica,5,820.



Los precios en Moaña fueron algo más altos. La almeja babosa tuvo un precio medio en esta campaña de 16,54 (el último trimestre de 2016) y de 16,43 (primer trimestre de 2017). la fina llegó a 30,28 y 24,43. la rubia casi llega alos 10 euros en el último trimestre del año (9,78) y se quedó en 7,79 en este primer trimestre; mientras que la japónica tuvo un precio medio de 7,91 y 6,45, respectivamente. Los precios, según el portal de la Consellería de Mar, descendieron algo con respecto a la campaña anterior de invierno de 2015/16. La babosa llegó a un precio medio de 20, 62; la fina, 30,31 y 26,83; la rubia pasó de los 10 euros y bajó a 8,59 en el primer trimestre del año y la japónica se ma ntuvo en 7,76 en la recta final del año 2015 y llegó a 8,21 de precio medio en el priemr trimestre de 2016.



Las capturas de babosa en esta campaña en Moaña han sido, hasta la fecha, de unos 8.223 kilos; de; 1.800; de rubia, 21.000; y de japónica unos 44.000.



En cuanto al berberecho, los 6.944 euros capturados en Moaña supusieron 19.919 euros de ingresos, con un precio medio entre 2,71 y 3,03. En Cangas sólo se ingresaron 1.885 euros y el preico meido fue ntre 1,73 y 2,56 euros el kilo.