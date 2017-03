"Un informe mal redactado por la subdirección general"

El colectivo de afectados de Santa Marta señal a que al ser una ley de ámbito estatal, su objetivo no es clasificar el suelo. Asegura que ahora no es el momento de discutir los ámbitos, sino el momento de tirar del carro por parte de todos y de llegar al contencioso contra el informe, que en la opinión de estos vecinos, "mal redactado por parte de la Subdirección General de Dominio Público Marítimo-Terrestre".



Consideran los afectados que es el momento de recurrir al contencioso porque la Disposición Transitoria Primera deja la puerta abierta a la reducción e la franja de protección de 100 a 20 metros, "ya que el criterio que mantiene la Subdirección General del Dominio Público Marítimo-Terrestre en sus informes previos a los planeamientos es reacción de zonas costera es que si el informe de la Disposición Transitoria Primera es desfavorable y no se recurre, ya no se podrán aplicar las excepcionalidades de las siguientes Disposiciones Transitorias de la Ley 2/2013, resumiendo, se está adelantando el trabajo al futuro Plan Xeral".



Manifiesta este colectivo que tampoco es el momento de ahondar en saber cuál era el único núcleo que reunía las condiciones. Dice que no van, de momento, a pedir explicaciones al Concello por sus cambios continuos de opinión, y recuerda que la lucha comenzó en el año 1997.