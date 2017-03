Bueu colocará 100 nuevas papeleras y otras 10 con dispensadores para los excrementos de los perros

El Concello de Bueu recibió ayer un "cargamento" de papeleras, que de momento están depositadas en la nave municipal de Castiñeiras a la espera de su colocación en distintos puntos del centro urbano. Son un total de 110 unidades, 100 de ellas un modelo "convencional" y otras diez que incluyen un dispensador de bolsas para recoger los excrementos de los perros. Su instalación forma parte de una campaña que promueve la Concellería de Medio Ambiente para acabar con la presencia de estos excrementos en la vía pública y concienciar a los propietarios de canes. "No es más limpio quien más limpio, sino quien menos ensucia", resumen desde el gobierno local.



Este nuevo mobiliario se empezará a colocar en el entorno del centro urbano durante estos días, en vías como la Avenida Montero Ríos, Pazos Fontenla o Avenida de Marín, entre otras. Las papeleras con los dispensadores de bolsas se emplazarán en lugares en los que se registre más aglomeraciones de gente, como el entorno de la Praza Massó o el paseo marítimo de la localidad. "Esperamos que este esfuerzo no resulte estéril. Para eso se necesita la colobaración ciudadana y el esfuerzo de todos", subrayan desde el ejecutivo.



La campaña que se pondrá en marcha desde Medio Ambiente incluirá la colocación de carteles y eslóganes para sensibilizar a vecinos y propietarios. Ese trabajo "se está últimando", dicen desde el consistorio, y forma parte de una estrategia para acabar con un problema que se considera "importante". "Queremos recalcar que en todo caso el promebla no son los animales, sino los dueños que no recogen las deposiciones. Esperamos corregir esta situación porque en caso contrario habría que pensar otras medidas", subrayan.



El lote de papeleras que se ha encargado se divide en dos colores -gris y verde pistacho- y todas las unidades incluyen ceniceros en la parte superior, con lo que también se espera reducir la presencia de colillas en la vía pública. Otra de las novedades es la "boca", que está situada en el frontal y es ligeramente más pequeña de lo habitual. "El objetivo es evitar que se usen incorrectamente porque se ha detectado que hay gente que deposita bolsas de basura en las papeleras y esa no es su finalidad", sentencian.