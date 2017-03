Los altavoces no podrán interferir en las verbenas

Otra de las condiciones es que los altavoces instalados en los puestos, así como la música de las atracciones, solo podrá emitir música cuyo nivel de sonido no exceda de 85 decibelios, que se reducirán a un máximo de 65 decibelios a partir de las diez de la noche. Los puestos situados en las proximidades del escenario no podrán utilizar los altavoces cuando tengan lugar los bailes amenizados por artistas u orquestas, concursos, festivales, actos religiosos y otros programados por el Concello, así como no interferir en los negocios lindantes. "O incumprimento destas limitacións suporá o precinto do posto, sen prexuízo da revogación da autorización", señala el texto promovido por la Concellería de Cultura, que dirige el nacionalista Héitor Mera.