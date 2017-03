Gestido lamenta la "ineptitud y demagogia" del tripartito

Cangas Decide también solicitará la dimisión del concejal de Facenda, Mariano Abalo, "por su gestión al frente del departamento", si el informe de los técnicos municipales "confirman la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia", según anuncia su edil, José Luis Gestido, que ayer solicitó, a través de la sede electrónica, informes de los departamentos municipales de Tesorería e Intervención sobre las implicaciones que tendrá dicho fallo judicial sobre los vecinos.



Gestido recuerda que en el Pleno del pasado 7 de octubre, que aprobó inicialmente la modificación de la ordenanza del ciclo integral del agua, "ya advirtió de su ilegalidad", a tenor del informe del interventor municipal, decidiendo no entrar en votación "de una propuesta que sería ilegal". Concluye que Cangas "no se merece los políticos que están al frente", y que sus ciudadanos no acaban de ver resueltos los problemas con el IBI para retomar los del agua. La única propuesta del concejal de Facenda, advierte, es "engañarnos con la declaración de guerra, que es donde mejor se desenvuelven", mientras la ley sigue su curso "y somos nosotros los que tenemos que pagar la ineptitud de unos políticos que tenemos que pagar la ineptitud de unos políticos que viven de las miserias de la demagogia". "¿Quién pagará la multa?, ¿Abalo, Pazos? No, todos los vecinos de Cangas", lamenta.