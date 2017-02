Bueu reconoce la "vocación de servicio" de "don Juan" y le nombra Hijo Adoptivo

Juan Veiga, junto a sus nietos, recibe el aplauso de la corporación y de los vecinos que acudieron al Centro Social do Mar. // Gonzalo Núñez

El nombre de Juan Veiga Alfonso ya forma parte de la historia de Bueu. Ya lo era antes de ayer, pero después del pleno celebrado en el auditorio del Centro Social do Mar tiene un carácter oficial y con mayúsculas. "Don Juan", que es como le conoce la inmensa mayoría de los vecinos del municipio, es desde ayer Hijo Adoptivo del municipio al que llegó hace 44 años y en el que demostró una "vocación de servicio desinteresada", una vocación y trabajo que aún continúa hoy. "Pobo de Bueu, algún día terei que deixar de traballar, pero sempre vos levarei no meu corazón. Quérovos moito, meu pobo", acabó diciendo emocionado y con sus nietos a su lado sobre el escenario del Centro Social do Mar. Una intervención a la que siguió un largo aplauso, con todo el público en pie y homenajeando "a un home bo e xeneroso", como se defendía en la propuesta de nombramiento de Hijo Adoptivo.

La corporación municipal decidió celebrar el pleno de ayer, que tenía carácter extraordinario, en el Centro Social do Mar para remarcar su carácter solemne y dar la oportunidad de asistir a todos los vecinos que lo deseasen. Desde ayer el nombre de Juan Veiga, natural de Moaña, forma parte de una lista en la que también están Fernando de la Rúa, Staffan Mörling y José Gómez de la Cueva "Johán Carballeira".

Este nombramiento llega después 44 años de trabajo en Bueu dentro del ámbito sanitario y tras haberse jubilado de su puesto en el centro de salud en el mes de diciembre [por ahora mantiene abierta su consulta privada en Pescadoira]. La casualidad ha querido que justo en este momento el concejal de Cultura, que es quien instruye el expediente, sea un médico y compañero de trabajo durante muchos años, el doctor Carlos Eirea. "O de hoxe é un acto de xustiza, calquera cousa que digamos vaise quedar corta", subrayó Eirea, que alabó la "desinteresada vocación de servicio" y su "implicación coas xentes de Bueu". "Non é a súa unha historia de títulos oficiais, cargos, premios ou méritos oficializados. A súa é unha historia de intanxibles que encheron de saúde e ledicia a vida dun gran conxunto de cidadáns. A historia dunha persoa sinxela, traballadora e do pobo, unha historia na que se poden ver reflectidas moitas xentes anónimas", alabó el edil de Cultura e instructor del expediente para nombrar a Juan Veiga Hijo Adoptivo de Bueu. "Forma parte do patrimonio inmaterial de Bueu", subrayó.

El homenaje estuvo dividido en dos partes. La primera fue el pleno en sí mismo, que comenzó y finalizó con una interpretación musical del violonchelista y profesor del Conservatorio de Cangas José Rocha Puga. Tras la lectura de los méritos de Juan Veiga Alfonso se procedió a la votación de la propuesta, que contó con el voto favorable de todos los grupos políticos de la corporación. A ese acuerdo le siguió uno de los grandes aplausos de la tarde. El primero había sido a la entrada del propio Juan Veiga, al que todo el mundo recibió el pie y con evidentes muestras de cariño.

Un cariño al que se refirió el alcalde, Félix Juncal, durante su discurso, con el que se inició la segunda parte del pleno. "Este acto quere protagonizar o noso máis sinceiro agradecemento a don Juan por ser como é, por ofrecernos cada día a súa valía profesional ao longo de máis de 40 anos; pola súa calidade humana, por cada momento compartido con el; pola súa vocación admirable; pola súa contribución aos diversos ámbitos da vida social e da saúde do noso pobo; polo seu amor a Bueu", glosó el regidor. Juncal concluyó argumentando que el sentido del acto de ayer radicaba "no afecto de todo un pobo por unha persoa que, aínda que non naceu aquí, xa forma parte na nosa esencia".