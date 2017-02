Bueu despide a "Pepé" Baena, su alcalde artista

Un 6 de febrero de 1971 José Benito Otero Baena tomaba posesión como alcalde del ayuntamiento de Bueu. Otro 6 de febrero, pero esta vez de 2017, fallecía en Pontevedra a los 91 años de edad. El alcalde más antiguo de Bueu aún vivo falleció este lunes rodeado de su familia y será enterrado hoy en Bueu. Conocido por todos los vecinos como "Pepé" Baena, tenía una profunda vocación artística, fue director de la antigua Caja de Pontevedra y le tocó ser el sucesor de José María Massó al frente del concello. Todo en una época en la que España vivía los últimos estertores de la dictadura y afrontaba la transición a la democracia.

Su verdadera pasión, además de su familia, era el arte. Concretamente, la pintura. Un talento que no pasó desapercibido para las instituciones de la época ya que en 1952 el Gobierno Civil de Pontevedra lo becó para que estudiase en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. Era José Benito Otero Baena, conocido por la mayoría de los vecinos de Bueu como "Pepé", a quien le tocó ser alcalde del municipio durante los últimos años de la dictadura franquista y pilotar la institución municipal durante los primeros años de la transición democrática, hasta la celebración de las primeras elecciones municipales. Pepé Baena falleció el lunes en el Hospital Provincial de Pontevedra, donde permanecía ingresado desde hace días, a los 91 años de edad. El destino quiso que falleciese un 6 de febrero, justo cuando se cumplían 46 años de su toma de posesión como alcalde de Bueu.

La entrada de Otero Baena en la política fue casi por casualidad. Era muy conocido en la localidad por ser el director de la sucursal de la antigua Caja de Pontevedra. Fue precisamente eso lo que le obligó a volver de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando: la entidad le exigió regresar si no quería perder su plaza. La incorporación a la política se produjo una década después, en 1964. Fue por mediación de un amigo con el que realizaba pesca submarina y que lo presentó al entonces alcalde, el empresario conservero José María Massó García. "Era una época en la que teníamos entre tres y cinco reuniones al mes, pero sin cobrar un pataco", recordaba hace poco a FARO, con motivo del homenaje que le preparó su familia por su 90 cumpleaños.

En aquel entonces las corporaciones se dividían por tecios: el primero era el de representación familiar, el segundo era el sindical y el tercero el de representación corporativa o entidades. José Benito Otero Baena tomó posesión como concejal el 2 de febrero de 1964 en una sesión extraordinaria y lo hizo como representante del tercio corporativo o de entidades debido a su posición como director de Caja Pontevedra.

Si su entrada en la política municipal fue poco menos que accidental, su llegada a la Alcaldía tampoco lo fue menos. Un día recibó una llamada del Gobierno Civil de Pontevedra en la que le comunicaron que tenía que asumir el puesto de alcalde en lugar de José María Massó. "Yo les dije que de ninguna manera y ellos inistían en que tenía que ser así. Yo ya tenía 10 hijos y no quería tener 13.000", recordaba con humor, en alusión a la población de Bueu, durante su 90 cumpleaños. Al final no le quedó más remedio que acatar lo que ordenó el Gobierno Civil, que al día siguiente de aquella discusión publicó en los medios de comunicación de la época los cambios en las alcaldías, entre ellas las de Bueu. "Lo primero que hice fue hablar con José María Massó para asegurarle que yo no había tenido nada que ver en el nombramiento. Me dijo que no me preocupase, que le habían dado una patada en el culo",contaba.

Su toma de posesión como alcalde fue el 6 de febrero de 1971, en otro pleno extraordinario, y esta vez lo hacía en representación del tercio de cabezas de familia. Eran tiempos bien distintos a los actuales, en los que las competencias y los recursos de los ayuntamientos eran escasos. Algunos de los actuales funcionarios municipales coincidieron con él en aquellos años de finales de la dictadura y camino hacia la democracia. "Era cercano, afable y fue el primero en tener audiencias con los vecinos", aseguran. Otero Baena fue alcalde de Bueu hasta 1979, cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas a nivel municipal. Él estaba deseando abandonar el mundo de la política y rehúso presentarse a aquellos comicios. Ni siquiera esperó al pleno de investidura de su sucesor, Xosé Novas. "El Gobierno dio orden de que el alcalde saliente no tenía que estar presente en la toma de posesión. Así que yo esperé a darle el libro de caja a la nueva corporación y me fui", relataba.

El Concello de Bueu trasladó ayer su pésame y condolencias a la familia de José Benito Otero Baena. "Foi o alcalde da Transición en Bueu e queremos mostrarlle o noso pésame e condolencias á familia. Era o alcalde máis antigo que seguía vivo", manifestaba ayer Félix Juncal, que tiene previsto acudir al entierro.

La ceremonia será hoy a mediodía. La comitiva fúnebre saldrá a las 12.00 horas desde el tanatorio, en dirección a la iglesia parroquial San Martiño de Bueu, donde se celebrará el funeral. El sepelio será a continuación en el cementerio de Bueu.