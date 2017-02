Temporal en Galicia | El viento parte la rama de un pino y aplasta la capilla de San Roque

Una rama de un pino manso centenario, de grandes dimensiones, situado en el atrio de la capilla de San Roque, en la parroquia de Darbo en Cangas, cayó sobre el tejado del templo causándole graves destrozos y obligando a intervenir a la Policía Local, miembros del grupo de emergencias y también bomberos del parque comarcal. Es una de las consecuencias de la segunda jornada de temporal en O Morrazo, que también dejó amplias zonas pobladas sin suministro eléctrico, obligó a cerrar el transporte de ría y derribó árboles, muros, vallas, cubiertas y contenedores y a apuntalar tejados y chimeneas. Las incidencias se cuentan por decenas a lo largo de toda la jornada y la alerta se mantenía de madrugada.

Con respecto a la capilla de San Roque, la Policía Local señaló la imposibilidad de entrar a través de la puerta principal por peligro de derrumbe. Corren riesgo las pequeñas tallas que hay en el interior del templo, ya que quedaron expuestas a la lluvia. No obstante la imagen de San Roque no se guarda en este templo, sino en la de Darbo. La capilla data del año 1883 y es uno de los enclaves emblemáticos del municipio. No estaba abierta al culto los domingos, solo el día de la fiesta de San Roque.

El alcalde, Xosé Manuel Pazos, la concejala de Obras e Servizos, Mercedes Giráldez, y técnicos y operarios de su departamento visitaron el lugar para evaluar los daños, que son cuantiosos al destrozar el tejado, aunque las paredes se mantienen en pie y tendrán que ser los técnicos de Patrimonio y del Arzobispado los que propongan las medidas a tomar.

En la parroquia de Aldán, un árbol también cayó sobre una imagen de la Virgen del Carmen, junto al cruceiro en la zona del colegio Sagrada Familia. Los operarios municipales talaron otros ejemplares para evitar que dañaran también un cruceiro próximo. En Nerga, la falta de suministro eléctrico dejó sin funcionamiento el pozo de bombeo, y fue necesario vaciarlo por medios manuales para evitar su desbordamiento. En zonas de Adán faltó ayer la luz desde las 04.00 horas.

Los problemas en Cangas comenzaron a las dos de la madrugada con las primeras caídas de árboles, cierres y de contenedores. Sobre las cinco de la madrugada, el corredor en Cangas quedó cortado antes del túnel de Coiro al caer sobre la vía dos eucaliptos. La carretera se reabrió después de que actuaran conjuntamente el grupo de emergencias de Cangas y bomberos de O Morrazo. Por la tarde, casi en la misma zona, otro árbol cayó sobre la vía y los ocupantes de los vehículos lo retiraron de la calzada, ya que entorpecía el tráfico en dirección Bueu-Cangas. A pesar de lo brusco de las frenadas no hubo ni heridos ni daños materiales.

También cayó el muro norte del campo de fútbol de O Morrazo, donde juega el Alondras, que arrastró las vallas publicitarias. En Donón fue necesario intervenir para liberar la carretera de los numerosos árboles que cayeron sobre la misma a lo largo de la madrugada y que impedían a los vecinos ir a trabajar. La carretera está totalmente cubierta de ramas, piñas, corteza de eucalipto y pequeñas piedras arrastradas. En la Casa del Mar de Aldán se desprendió parte del tejado.

Las primeras actuaciones se realizaron por con un árbol caído en medio de la carretera de San Cosme y un cable eléctrico que estaba colgando en Liméns. A las 3.40 horas la avenida de Ourense estaba llena de contenedores en medio de la calzada. En A Portela, el Grupo de Emergencias y bomberos del Parque Comarcal colaboraron para retirar una acacia de grandes dimensiones que cortaba el tráfico en ambos carriles; esta incidencia también afectó al tendido eléctrico. En la recta del Conde, en Aldán, tanto por la mañana como por la tarde se retiraron árboles que interrumpían el tráfico. En Castelo, una mesa estaba en mitad de la carretera y también fue necesario intervenir para retirar un árbol en la subida a los IES de Montecarrasco y María Soliño, donde el viento rompió la verja de entrada.

En cuanto al transporte marítimo de pasajeros, estuvieron cancelados en Cangas los primeros viajes de la mañana hasta las 10:00, cuando se retomó el servicio con el primer barco que salió desde Cangas a Vigo; pero se volvió a suspender desde las 16:00 horas en adelante En Moaña, no hubo servicio durante toda la jornada.

En Moaña hubo muchos problemas con el suministro eléctrico. Desde las cinco de la madrugada buena parte del municipio estuvo sin luz y afectó al astillero Rodman cuyos empleados no pudieron trabajar por la mañana. Regresaron a sus casas a las 10:00 horas. El corte de luz se prolongó en algunas zonas, como en Meira, hasta las 21:00 horas ya que la caída de un árbol tiró tres torres de alta tensión en A Fonte da Tella, según manifiesta la Policía Local, que permaneció a lo largo de la jornada atendiendo incidencias de todo tipo.

El corte de la luz provocó que dejara de funcionar la red semafórica en Meira y en A Guía, y provocó muchas quejas de los usuarios de la PO-551, atrapados en retenciones. La Policía recibió muchas protestas de los vecinos por la falta de suministro ya que Fenosa no responde a las llamadas.

Los principales problemas surgieron, según la Policía Local, a las cinco de la madrugada con la caída de chapas de un edificio en el número 163 de la céntrica calle Ramón Cabanillas, cuya fachada está en obras. Una de las chapas, de 6 metros de longitud, quedó incrustada en una señal en el cruce de esta calle con Batalla de Callao. Además de los contenedores desplazados y volcados por el viento, los agentes tuvieron que atender hasta tres incidencias de daños en vehículos por caídas de cascotes de viviendas. Ocurrieron en Meira, junto a la iglesia de Santa Eulalia; en A Pandiña y en Vilela. Además, a primera hora de la mañana, hubo varias carreteras cortadas por la caída de árboles, que retiró la brigada de Servicios del Concello, como en el Casal, en Fonte Vieita y en Refoxos (Meira). También cayeron árboles en O Pedroso,Palmás y en la PO-551 al lado de Fandicosta.

En Bueu, el temporal se deja sentir con fuerza en el paseo urbano de Banda do Río, donde baten grandes olas. De hecho el mar arrancó un cierre de madera en la zona ajardinada y el paseo quedó lleno de arena. En este municipio hay igualmente lugares sin suministro eléctrico desde la cuatro de la madrugada, como en A Rosa, en Beluso. El viento desprendió tablones de un andamio en Matilde Bares, aunque sin mayores consecuencias; y dejó a la deriva un fingir del pantalán del muelle de Bueu.