La Xunta excluye a Ons, Ermelo, O Hío y Aldán de tributar por la compra de vivienda habitual

La Xunta de Galicia ha concretado ya cuales son las más de 3.400 parroquias de todo el territorio gallego en las que la compra de vivienda habitual estará exenta de los tributos autonómicos. En ese listado se incluyen inicialmente cuatro áreas de O Morrazo: la isla de Ons, la aldea de Ermelo -ambas dentro del término municipal de Bueu- y las parroquias de Aldán y O Hío, en Cangas. Con toda seguridad esa relación sufrirá modificaciones y la más importante es la desaparición de Ons. La razón es obvia: la isla es un bien demanial, propiedad de la Xunta y no cabe la posibilidad de compra o venta de las viviendas.

La Consellería de Facenda es la que se encarga de tramitar esta orden, que de momento se encuentra en fase de exposición pública. "Estamos hablando de un borrador que incluye cerca de 3.500 parroquias, así que es lógico que pueda haber errores", admiten fuentes oficiales de la propia consellería. El objetivo es "depurar" ese listado durante el periodo de exposición pública y luego publicar la relación definitiva en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Desde Facenda confirmaron de manera tajante es que en esa lista "no se incluirán zonas que, aún siendo lugares poco poblados, no tenga sentido su inclusión porque en ellos no se puede aplicar la bajada fiscal en cuestión". Es el caso de la isla de Ons, donde las viviendas son propiedad de la propia Xunta de Galicia. Los vecinos tienen la consideración de concesionarios, tal como se recoge en la Lei 5/2001 y desarrollada posteriormente por el Decreto 174/2010, en el que se fijan concesiones de 75 años de duración y el canon anual que deben pagar a la Xunta. Esa cuantía varía en función de la superficie ocupada y sus usos [vivienda, agrario o comercial/hostelero].

El listado que sirve de base a la orden que ahora está en exposición pública fue redactado por el Instituto Galego de Estatística (IGE), que elaboró lo que se denomina como documento de Zonas Poco Pobladas (ZPP) teniendo en cuenta los criterios de organismos internacionales de estadísticas. En ese trabajo previo no se tienen en cuenta circunstancias tan peculiares como las de la isla de Ons, en cuyo caso es imposible de facto aplicar esas exenciones.

Así lo confirman también desde el Parque Nacional Illas Atlánticas de Galicia, que recuerdan que es completamente imposible proceder a la compra o venta de alguna de las edificaciones de la isla buenense. "Son patrimonio de todos", aseguran. El decreto que desarrolla el régimen de concesiones solo permite la transmisión de esos permisos, pero bajo unos criterios muy estrictos. "Las concesiones solo se pueden transmitir de padres a hijos, ni siquiera a sobrinos, primos ni otros grados de familiaridad", recalcan.

El censo de viviendas de la isla incluye cerca de 90 edificaciones. La gran mayoría se utilizan como segunda residencia o de temporada ya que, salvo un pequeño grupo de vecinos, todos los isleños tienen fijado su domicilio habitual en Bueu, Sanxenxo o algún otro municipio limítrofe.