El talud de A Borna, de 60 metros, retrasa a finales de febrero la reapertura del Corredor

La Consellería de Infraestruturas fija para finales del mes de febrero la reapertura total del Corredor do Morrazo, cortado en sus seis primeros kilómetros desde comienzos de noviembre como consecuencia de las obras de construcción de la autovía. Así lo explicó ayer la conselleira, Ethel Vázquez, tras mantener una reunión técnica de trabajo con los responsables de las empresas que desdoblan los dos primeros subtramos -Copasa y Dragados- y con los tres alcaldes de O Morrazo.

Vázquez explicó que los desmontes que se realizan con dinamita en el primer subtramo, en Domaio, están ejecutados al 88%, y por lo tanto estarán listos a finales del presente mes, tal y como se calculaba cuando se acordó el corte por motivos de seguridad. El retraso se debe a la complejidad del desmonte del talud de A Borna, el más grande del subtramo 2 en Meira, "que ten una altura duns 60 metros, como un edificio de 20 plantas", apuntó la conselleira, que tras la reunión acudió a visitar dicho desmonte, en el que se realizan explosiones diarias con dinamita. "Son traballos moi complicados neste noiro, porque o terreo actúa de xeito descontrolado ao estar moi fracturado, como se comprobou nestas semanas de traballo constante", indicó Vázquez.

En este momento, según los técnicos de la Xunta, se avanzó mucho en rebajar este talud y la previsión es llegar a una cota de 20 metros de altura antes de que finalice esta misma semana, para continuar con los trabajos hasta finales de febrero. Tras la reapertura del tráfico serán necesarios todavía cortes puntuales de media hora para acometer las voladuras necesarias.

Como contrapartida a este retraso inició las negociaciones con la naviera Nabia para reforzar el servicio de transporte de ría entre Moaña y Vigo "e minimizar as afeccións a usuarios e traballadores da obra" y lograr que los vecinos "dispoñan canto antes dunha autovía libre de peaxe que vertebre todo O Morrazo".

La conselleira explicó que no se prevén retrasos en los plazos de finalización de las obras, y el subtramo 1 debería quedar listo a finales del presente año, pese a que las excavaciones arqueológicas en el castro de Montealegre se están prolongando más de lo previsto. Eso sí, reconoce que siempre pueden surgir situaciones imprevistas como ocurrió con la proyección de piedras sobre el asfalto del pasado 29 de septiembre, que originó el corte del corredor actual entre la rotonda de Domaio y la salida de Meira.

El coste total de la autovía asciende a 55 millones de euros y el tercer subtramo, entre Meira y la primera salida de Cangas, se deberá adjudicar en los próximos meses para estar en ejecución este verano.

La reunión entre Vázquez y los regidores Xosé Manuel Pazos, Leticia Santos y Félix Juncal tuvo momentos de cierta tensión, según explicaron desde el ejecutivo local moañés. La alcaldesa señaló que son los vecinos de Moaña los que están sufriendo por las retenciones que se generan en la PO-551 a las horas punta cada día, "e que poñen ao Concello nunha situación moi difícil para regular o tráfico". Volvió a demandar la colaboración de la Guardia Civil de Tráfico en este operativo "pola que levamos agardando desde novembro", alertó.

Asimismo, Leticia Santos reclamó "que se urxa a finalización do corte e se atenda as demandas da veciñanza, que é a que padece agora mesmo".

Pazos reconoció que los alcaldes y ediles de los tres concellos "non estamos contentos con esta nova, polo retraso do corte. Pero temos que facer un exercicio de responsabilidade para non poñer en perigo a seguridade de ninguén. Somos coñecedores de que é un fastidio para a cidadanía", concluyó.

Se pronunció también el regidor de Cangas. Pazos recordó que la parte positiva de prolongar el corte es que los desmontes avanzarán más rápido "e despois haberá que acometer menos peches puntuais". Los alcaldes plantearon también los riesgos sanitarios que supone el corte del Corredor, pues las ambulancias de Cangas y Moaña tardan el doble de tiempo en trasladar a los enfermos a los hospitales de Vigo en ciertas horas. Para atajar este problema la Xunta estudiará disponer, al menos, de una tercera ambulancia para la comarca, reduciendo así el riesgo de que se puedan producir urgencias sanitarias que queden sin atender. "Entendemos que unha terceira ambulancia sería o reforzo mínimo, pois se duplicaron os tempos de traslado a Vigo e é necesario que haxa sempre un vehículo operativo", alertó la alcaldesa para explicar las razones de esta petición que se deberá tramitar con la Consellería de Sanidade.

La Xunta no contempla un cambio de trazado para evitar la afección en el castro de Montealegre, en Domaio. Este domingo se concentraron unas 200 personas en Moaña, con el respaldo de todos los grupos políticos de la corporación y la presencia del gobierno local, para exigir que no se afecte a las cinco estructuras excavadas en este yacimiento castreño.

Ethel Vázquez reitera que la afección "é mínima e estamos aproveitando para poñer en valor este castro e estudalo, inventariando todas as pezas". Añade que cumplirán con los requisitos de Patrimonio, incluso ante la posibilidad, que barajan, de trasladar las cinco cabañas a otro punto, opción que rechazan el Concello y la plataforma "Salvemos o castro".

Las excavaciones arqueológicas se prolongarán hasta finales de primavera. Este punto fue el de mayor fricción en la reunión de ayer. La alcaldesa de Moaña aseguró que la postura del Concello es que no se afecte al yacimiento "pois incluso Patrimonio recoñece que conta con elementos únicos"y recuerda que tienen solicitada una reunión con Feijóo. Por su parte, el colectivo vecinal "Monte Faro" y los comuneros de Domaio reunieron ayer a los colectivos de la parroquia. Acordaron convocar una asamblea abierta para explicar la situación del castro y las medidas a adoptar. Convocan a todos los vecinos el sábado, a las 18.30 horas, en el centro Rosalía de Castro.