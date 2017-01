ACE pide la renuncia "cautelar" de Tania Castro como edil hasta que En Marea resuelva el caso

"A asemblea local de ACE decidiu reclamar da concelleira Tania Castro a súa renuncia cautelar a seguir desempeñando as súas funcións como concelleira dunha área do goberno municipal". Así consta en el comunicado oficial remitido por los representantes institucionales de Alternativa Canguesa de Esquerdas tras la reunión que abordó, anteanoche, la situación creada como consecuencia de la sentencia judicial que condena a la edil de esta agrupación electoral a indemnizar a un trabajador que tenía a su cargo cuando regentaba la cafetería del Colegio Oficial de Arquitectos de Vigo. Su renuncia "cautelar" se mantendría mientras no se pronuncien los órganos de En Marea, a cuya Coordinadora Nacional e da Comisión de Garantías pide la asamblea de ACE una "resolución urxente do expediente" abierto a esta concejala "de cara a resolver definitivamente esta situación".

El comunicado hecho público tras la asamblea celebrada en el local de esta coalición electoral en la calle Méndez Núñez, en la que participaron, entre otros, la propia edil afectada, y el cabeza de lista de este formación y actual alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, empieza puntualizando que "o conflicto xurdido ten a súa raíz única e exclusivamente na sentenza firme que condena á concelleira Tania Castro, causa que obriga a posicionarse a ACE". La concejala de Medio Ambiente e Turismo no estuvo ayer localizable en el Concello ni en su teléfono habitual, aunque algunos compañeros señalaron que intervino en la asamblea para defender su inocencia e insistir en que no cometió ningún delito de explotación laboral de un trabajador y que fue mal defendida en el procedimiento judicial.

Los miembros de ACE consultados eludieron realizar valoraciones sobre la decisión asamblearia más allá de que se tomó "practicamente por unanimidade" y de lo señalado en el comunicado. Eso sí, puntualizan que lo que se debatió en dicha asamblea no era la culpabilidad o no de Tania Castro, sino la repercusión pública de los hechos y su trascendencia política, que les obliga a adoptar una posición al respecto. Coinciden en la necesidad de resolver este asunto lo antes posible para zanjar la crisis en el seno del gobierno y evitar que se resienta la imagen de la formación.

En dicha reunión celebrada el jueves por la noche también estuvo presente el concejal Mariano Abalo, delegado de Facenda, Urbanismo e Patrimonio, que fue el miembro de ACE que más presionó para que este asunto se trasladara a la Coordinadora de En Marea, de la que forma parte Podemos, formación a la que pertenece Tania Castro. Abalo desmiente que esté alentando una guerra interna en ACE para que la FPG, que él lidera, pueda situar a Adrián Pena como edil del gobierno en sustitución de Tania Castro.

Por su parte, el alcalde, Xosé Manuel Pazos, asume la decisión de la asamblea, que se limita a las "consecuencias políticas" de la sentencia, que perjudica la imagen pública de ACE y del propio gobierno. El regidor ya admitió que, en su opinión, Tania Castro no es culpable, aunque es un asunto que le corresponde a los órganos judiciales. También deja claro que la asamblea pide la renuncia cautelar de la concejala, no que el alcalde la cese, y por lo tanto, "por agora" no tomará ninguna medida contra la edil de Turismo e Medio Ambiente.