Cierre del Corredor do Morrazo | La Xunta admite que el corredor no reabrirá el 24, pero que el cierre "no será exagerado"

Con puntualidad británica. Tal y como estaba anunciado, a las 10:00 horas el Corredor do Morrazo se cerró al tráfico, entre Domaio y Meira, en Moaña, para retomar las obras de construcción de la autovía AG-46 en estos 6 kilómetros de trazado, que se habían interrumpido entre el 21 de diciembre y el 8 de enero, con motivo de la campaña de Navidad. A esa hora, los trabajadores de la empresa Copasa -adjudicataria del primer subtramo entre Domaio y el enlace de San Lorenzo (3,2 kilómetros)- procedían a vallar, en la rotonda de Domaio, el acceso al corredor, que permanecerá cerrado, sin embargo, sine die. Ya no será hasta el 24 de enero, como había anunciado la Xunta a finales de octubre cuando confirmó que era necesario cerrar el corredor, entre el 2 de noviembre y el 23 de enero, para blindar la seguridad de los usuarios y trabajadores de las empresas constructoras. La consellería asegura que "es probable que la fecha de cierre sea más allá del 24, pero nada exagerado" y rechaza que el corte se vaya a prolongar hasta el verano, tal y como temía el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos que apuntaba a fuentes cercanas a Feijóo. El temor de Pazos estaba también fundado por el inicio del tercer subtramo del desdoblamiento, entre el viaducto da Fraga y el primer enlace de Cangas, que la Xunta contempla para el verano y que complicara más la circulación por este vial.

Por lo de pronto, las obras del desdoblamiento se retomaron ayer con normalidad, tanto en el primer subtramo, de Copasa, como en el segundo, de Dragados. Los principales trabajos, por su envergadura, se realizaron, en el primer subtramo, en donde comenzó la colocación de las dos primeras vigas sobre las que se asentará la plataforma del viaducto da Moura, de 400 metros de longitud. Se trabaja con una máquina lanzavigas, que ya quedó instalada en diciembre, y a una altura de 45 metros que es el alto de los 10 nuevos pilares que se construyeron para desdoblar este viaducto.

Nada más cerrarse al tráfico el corredor, la retroexcavadora retomaba el movimiento de tierras en el desmonte de esta rotonda, que se tiene que retirar para la colocación del futuro viaducto de enlace directo con la autopista AP-9 hacia el puente de Rande y hacia Pontevedra. La intención es que la empresa empezara a trabajar este mes en su colocación, aunque ayer señalaban que todo dependerá de varios factores, como las condiciones meteorológicas.

Por lo que respecta a este primer tramo del corredor, desde Copasa señalan que si no hay incidencias se pueden cumplir los tiempos previstos para la reapertura marcada en un principio por la Xunta, aunque tampoco se aventuran a confirmar fechas. Ayer trabajaban en este tramo unos 45 empleados, de los que 30 lo hacían a pie de obra y el resto en las oficinas que la empresa abrió en A Guía (Meira).

La obra en este primer subtramo fue adjudicada por la consellería a Copasa por 15,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses, hasta octubre de 2018. El segundo subtramo fue adjudicado a Dragados por 13,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses.

Mientras tanto, el cierre del corredor volvió a volcar ayer todo el tráfico a la carretera comarcal PO-551, por la costa; y la provincial EP 1102, que nuevamente es el desvío para los vehículos que circulan por el tramo abierto del corredor -con una intensidad media diaria de unos 14.000 vehículos- y se encuentran en Meira con el corte por las obras.

Durante todo el día, se notó mucha intensidad de tráfico en la PO-551, con retenciones en el cruce de Meira, sobre todo a las 15:00 horas y circulación muy densa por la noche, en la hora punta de salida del trabajo, aunque sin graves atascos, como ocurrió en el primer corte en noviembre.

La Policía Local de Moaña permaneció durante todo el día y hasta las nueve de la noche controlando la circulación entre el casco urbano y Domaio y, en ocasiones, incluso regulando el cruce en Meira.

El concejal de Movilidad, Ezequiel Fernández (PSOE), también permaneció desde primera hora atento a la marcha del corte del corredor. A las 10:00 confirmaba el cierre con normalidad. Aseguraba que la Policía Local estaba pendiente de cómo se iba desarrollando la jornada, que los desvíos planteados por la Xunta eran los mismos que en el primer corte y que las frecuencias de los semáforos se mantenían sin cambios. Fernández manifiesta su esperanza de que Tráfico colabore en esta ocasión más que la primera y confía en que finalmente se cumplan las previsiones de la Xunta y el corredor quede reabierto en la fecha que se había anunciado, el 24 de enero.

En el mismo sentido se pronuncia la alcaldesa, Leticia Santos, que espera que el corte se remate en el plazo comprometido "na zona que presenta os problemas de seguridade que é a que vai desde a subida despois do túnel de Montealegre, cara o viaducto da Moura". La regidora sostiene que Moaña no puede seguir soportando el corte "se non se debe a motivos de seguridade, por cuestións de prazos ou de aforro non o imos consentir". Recuerda que los vecinos están soportando muchas molestias "e cambio a Xunta non cumpriu nin co incremento de frecuencias no transporte público".