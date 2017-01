Carmen Santos no pedirá la dimisión de Tania Castro y Abalo pide que el caso se trate en la Coordinadora de En Marea

La secretaria xeral de Podemos, Carmen Santos, asegura que no va a hacer dimitir a su compañera de partido y concejala de Medio Ambiente en el Concello de Cangas por Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE), Tania Castro, como consecuencia del fallo judicial de hace más de tres meses que la condena a pagar una indemnización del algo más de 5.475 euros a un ex empleado suyo, Carlos Maceira, cuando en 2014 explotaba la cafetería del Colegio de Arquitectos de Vigo. Al igual que el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE), a ella también le basta que su compañera haya satisfecho la cuantía de la indemnización que exigía el Juzgado de lo Social número 5 de Vigo. Carmen Gallego afirma que Tania Castro es consciente de que no se defendió bien y que después no recurrió por la elevada cuantía de las tasas.

Carmen Santos manifiesta que la condena es la que es, pero que ella no cometió ningún delito y afirma que el caso puede ser comparable a los de Pablo Echenique e Ïñigo Errejón. El primero fue acusado de tener a un trabajador sin dar de alta durante unos meses y el segundo de incumplir sus obligaciones contractuales con la Universidad de Málaga. Pero al tiempo que el alcalde se ratificaba en sus declaraciones de ayer, en las que ponía a Tania Castro en manos del código ético de Podemos, Mariano Abalo, líder de la FPG y concejal también de ACE, declaraba que la sentencia judicial se abordó en la coordinadora de ACE en Cangas, por incumplir el código ético de esta organización política. También manifestó que la citada coordinadora presentará el asunto ante la Coordinadora de En Marea, ya que la edil es militante de Podemos, organización que está integrada en En Marea.

Carmen Santos se anduvo sin rodeos a la hora de defender a la que fue su mano derecha en la campaña electoral de las elecciones autonómicas. Su postura la hizo patente en su facebook. Carmen Gallego hace referencia a la problemática de la mujer, a la doble dificultad que tiene a la hora de incorporarse no solo al trabajo, sino también a la política, a la violencia machista, a lo que pertenece al ámbito público y al privado.

Esas son las líneas principales de su defensa. "Respetando totalmente o sentido da sentenza, que se pretenda poner a Tania Castro como estandarte da explotación laboral, e pouco menos que pedir o seu linchamiento público por un despido improcedente, é vergoñento. Que lle pedimos entón aos de Coca cola, Extel, as empresa de telefonía? Que lle pedimos a infinidade de multinacionais con accionistas forrados que fan EREs por norma xeral? Criminalizar a Tani Casto é criminalizar nin máis nin menos que a unha traballadora máis, a unha persoa da pé; porque na súa situación poden estar, e están, todos os días moitos cidadáns e cidadanas por desgracia€ Por iso si se quere lichar públicamente a Tania€ o que esté lilbre de falta que tire a primeira pedra. Pola miña parte enviarche o meu apoio e forza compañeira!