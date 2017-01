La Xunta vuelve a cerrar mañana el corredor pero sigue en el aire la fecha del 24 para reabrir

El Corredor do Morrazo se cerrará de nuevo al tráfico mañana, en los dos tramos en obras, de 6 kilómetros de longitud, desde la rotonda de Domaio hasta el enlace de Meira, con el fin de continuar el desdoblamiento en autovía. El problema es que el corredor vuelve a cerrarse, pero sin que la Xunta tenga clara ahora la fecha oficial de reapertura, que había anunciado en octubre para el día 24 de enero, cuando tuvo que cortar al tráfico esta carretera por motivos de seguridad. El cierre, previsto para las 10:00 horas de este lunes, llega después de que permaneciera abierto 19 días, a petición de la Dirección General de Tráfico para la campaña de Navidad.

Cuando la Xunta anunció a finales de octubre la necesidad de cerrar el corredor por la complejidad de las obras, señaló que se trataba de un cierre provisional desde el 2 de noviembre hasta el 23 de enero, pero ayer mismo no podía confirmar esta fecha y no descarta unos días de retraso. El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, se muestra escéptico e incluso asegura que fuentes no oficiales, le transmitieron que la Xunta no descartaba mantener estos cierres hasta el verano.

La Xunta siempre había anunciado que el desdoblamiento del corredor se realizaría sin cortes de tráfico, salvo los puntuales debido a las voladuras con dinamita de los desmontes, pero una vez se pusieron en marcha los trabajos, sobre todo cuando empezaron las voladuras en verano- se comprobó la inestabilidad de los taludes y se decidió, de acuerdo con las dps empresas constructoras, que era necesario cortar el tráfico, ya que las máquinas estaban trabajando muy próximas a la calzada y las voladuras estaban ocasionando desplomes de piedras de gran tamaño sobre la carretera.

Sin trabajar en Navidad

Durante el tiempo que el corredor ha estado reabierto estas pasadas navidades, no hubo prácticamente trabajos y los operarios estuvieron, en su mayoría, de vacaciones, algo que desde los municipios de Cangas y de Moaña no se ha entendido bien: "Todo el tiempo que las empresas adelantaron trabajo los fines de semana y festivos desde el 2 de noviembre hasta el 21 de diciembre, se ha perdido ahora", asegura un vecino que no comprende este "parón". Las dos empresas adjudicatarias -Copasa y Dragados- confirmaron el día de la reapertura, en diciembre, que los desmontes están ejecutados al 70% en el primer subtramo, entre la rotonda de Domaio y el enlace de San Lorenzo; y a la mitad, en el segundo, desde el enlace de San Lorenzo hasta el de Meira. Sin embargo los conductores que durante este tiempo han circulado por el corredor creen que todavía hay mucha obra por hacer y dudan de que que dé tiempo a reabrir el día 24.

Respecto a si se ampliará el número de trabajadores para agilizar las obras, desde la Xunta aseguran que continuarán al mismo ritmo desde que se cortó el corredor. En el primer subtramo, que ejecuta Copasa, estuvieron trabajando 55 operarios y otros 15 en labores técnicas. En el segundo subtramo, que ejecuta Dragados, han permanecido unas 25 personas durante los días de semana y unos 15 en fines de semana, ya que los sábados, domingos y festivos la Guardia Civil no permite realizar voladuras con dinamita y el trabajo es menor, más centrados en la construcción de muros y de pasos inferiores.

La previsión es que los trabajos se retomen mañana, al menos en el primer subtramo, siguiendo con el montaje del carro lanzavigas para poder ejecutar el tablero del viaducto da Moura, en donde ya se construyeron los 10 pilares de 45 metros de altura. Copasa también tenía previsto iniciar este mes la construcción del viaducto sobre la rotonda de Domaio, para la conexión directa a la autopista AP-9 y al puente de Rande. por lo que respecta a Dragados, seguirá con la retira de tierra del desmonte más grande de toda la autovía, de 57 metros de altura, que ya está ejecutado en un 40%.

Mientras tanto, la Xunta ya licitó estos días la construcción del tercer y último subtramo de esta primera fase de la autovía do Morrazo, por importe de 18 millones de euros. . El primer subtramo se adjudicó a Copasa por 15,3 millones de euros y el segundo a Dragados, por 13,3.