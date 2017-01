Los Reyes se aferran a Cangas

Tras la cabalgata del jueves, los Reyes Magos de Oriente no quisieron perderse la misa de su festividad, que se celebró ayer al mediodía, en la excolegiata de Cangas, en donde se volvió a ofrecer la recepción a sus Majestades en la que representaron toda la adoración al Niño Jesús.

Mientras, en las calles no sólo de Cangas sino de todo O Morrazo, los niños disfrutaban con sus familias, animados también por las buenas condiciones meteorológicas, de los regalos que durante la noche Melchor, Gaspar y Baltasar les dejaron en sus casas. No faltaban los tradicionales patines, siempre vistos en el día de Reyes, pero también los de última tecnología, y muchos niños recorrían Cangas subidos en las tablas "hoverboard" que se mueven con batería y que han supuesto toda una revolución. Fue uno de los juguetes más demandados por lo pequeños, aunque no el sueño más cumplido. En los hogares no faltaron los juegos tradicionales, las muñecas, los puzzles y muchos móviles, que se ha convertido casi en un "juguete" básico que los niños tienen ahora a edades más tempranas, para biern o para mal.

El párroco de Cangas, Severo Lobato, se mostraba ayer muy satisfecho con la misa de los Reyes. De hecho, hace muchos esfuerzos para que todos los años, y sobre todo desde que está él al frente de la parroquia, Gaspar, Melchor y Baltasar participen en los oficios del día de Reyes con una representación cargada de auténtico sentido religioso. Los Reyes entraron de forma solmene en la iglesia, acompañados de niños vestidos de pajes, que se sentaron durante la misa al lado de la Sagrada Familia, presente a lo largo de toda la Navidad. Sus Majestades ofrecieron los tres cofres al Niño Jesús y al acabar regalaron a todos los asistentes un paquete de caramelos.

En la iglesia también realizaron una parada en el Belén que todas las Navidades se instala con decenas de figurillas.

Este año, el párroco ha organizado una amplia programación de Navidad, que incluyó el pasado día 23 una recepción de la denominada "Luz de Belén", portada en un candil desde la ciudad palestina y que se fue distribuyendo por toda Europa por los scouts católicos. Los vecinos que quisieron, pudieron llevarse para sus casas fuego de esta llama, en velas bien protegidas o en candiles y tenerlo encendido en sus hogares. El día 25, con los niños de la catequesis vestidos de pastores, ángeles y trajes regionales inauguraron el Belén en la excoelgiata. El día 30, y por tercer año consecutivo, se celebró la bendición de las familias al acabar la misa de la tarde, delante del Misterio.