La Xunta inicia mañana la contratación del tercer subtramo de la Autovía do Morrazo, que estará acabada en 2019

La Xunta de Galicia inicia mañana la contratación de las obras del tercer subtramo de la Autovía do Morrazo, por un importe de 18,2 millones de euros y con la intención de que la empresa adjudicataria esté elegida a lo largo del segundo trimestre del próximo año "para que no verán estean as obras plenamente operativas. Así teremos en obra os tres subtramos da autovía", explicó esta mañana, en el propio Corredor do Morrazo que se está desdoblando, la conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez. El tercer subtramo ocupa unos 4 kilómetros lineales entre Meira y el primer enlace de Cangas.

La titular de Infraestruturas conoció de primera mano el avance que registraron los trabajos de desdoblamiento de los dos primeros subtramos durante las ocho semanas de cierre acordado el 2 de noviembre ante los imprevistos en los desmontes de los taludes y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios del Corredor. Desde la constructora del primer subtramo (entre la rotonda de Domaio y la salida de San Lourenzo), Copasa, explicaron que la totalidad de su trabajo está ejecutado al 30%, "cumprindo co cronograma previsto", apunta la conselleira. Lo mismo ocurre en el segundo subtramo, (entre San Lourenzo y la salida de Meira), en donde la empresa Dragados ya tiene ejecutado un 17% de la obra.

Los desmontes más complejos, entre los que se encuentra el desmonte 10 de 32 metros de altura -antes de llegar el viaducto da Moura- y el gran desmonte de 58 metros de altura del segundo subtramo, serán algunos de los principales puntos en los que se trabaje cuando se retome el cierre de los primeros 6 kilómetros del Corredor, desviando de nuevo el tráfico por la PO-551 a través de Meira. Este cierre se hará efectivo el 9 de enero y de momento desde la Xunta descartan poner una fecha exacta a su reapertura, que en un principio se contemplaba para finales de enero. "Preferimos non poñer datas concretas. Abrirá o antes posible en función da climatoloxía e de como vaiamos avanzando nos desmontes, porque algúns rondan os 60 metros de altura. Pero sempre que se reabra será tendo garantidas todas as condicións de seguridade".

El propio día 9 se pondrá en marcha el lanzavigas ya instalado para desdoblar el Viaducto da Moura. Se construirá el tablero y el segundo viaducto quedará listo aproximadamente en el mes de abril. Extenderán las vigas y el hormigón uno por uno en los 11 vanos del nuevo viaducto, cuyo tamaño se mueve entre los 31 y los más de 40 metros lineales en función del vano. El segundo puente de A Moura ocupará 420 metros lineales en total y durante las ocho semanas de corte se concluyeron las bases y todos los pilares.

Con un coste total de 55 millones de euros para los más de 11 kilómetros de autovía en la que se convertirá el actual Corredor, la Xunta sigue manteniendo el año 2019 como el límite para que todo el desdoblamiento de carriles esté finalizado y en servicio. En los presupuestos autonómicos de 2017 se reserva una potente inyección económica de apenas 22 millones de euros. Y, teniendo en cuenta el retraso que puede ocasionar la investigación arqueológica del castro de Montealegre, Ethel Vázquez estima que en 2017 se podrá poner en servicio todo el primer subtramo. En 2018 se debería poder hacer lo propio con el segundo subtramo y en 2019 con el tercero y último de los subtramos.