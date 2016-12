O mundo de Pinocho enchése de música e maxia

EducaTeatro Producións retorna hoxe a Cangas cun novo conto clásico aproveitando as festas do Nadal. Xa estivo hai dous anos con "Carapuchiña vermella" e o ano pasado con "Os tres porquiños". Desta vez é o turno para a historia de Pinocho, unha montaxe chea de maxia e música na que será precisa a colaboración dos rapaces para chegar a un final feliz.

"O mundo máxico de Pinocho" é a nova montaxe de EducaTeatro Producións, que se representa esta tarde no Auditorio de Cangas ás 18.00 horas dentro da programación de Nadal. Nesta ocasión a historia da marioneta construida polo vello carpinteiro Geppetto cóntase a través dunha adaptación do teatro musical e vista ao través dos ollos de Pepiño Grilo. Esta entrañable personaxe, a Fada Mimadriña, Raposo e Gato acompañarán a Pinocho no camiño para converterse nun neno de verdade, un camiño que incluirá o taller de Geppetto, a escola, un circo de monicreques onde un titiriteiro con moi malas intencións tentará raptalo e ata a barriga dun gran peixe. "Todo para que Pinocho aprenda que dicir mentiras ten as súas consecuencias", explican desde EducaTeatro.

O aspecto educativo é unha das características do teatro desta compañía. A outra é que busca a interacción co público, unha interacción que neste caso será máis necesaria ca nunca para que a historia teña un final feliz. Os asistentes recibirán un marcapáxinas con forma de variña máxica para axudar a Fada Mimadriña nos seus trucos. Ao remate da obra todos os que o desexen poderán facerse fotos de xeito gratuíto cos protagonistas da obra.

As entradas anticipadas están a venda a través da web de ataquilla.com a un prezo de 8 euros (máis gastos de xestión). As últimas entradas -no caso de que non se esgoten previamente- venderanse na taquilla do Auditorio hoxe mesmo a un prezo de 10 euros.